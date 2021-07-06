Koronavirüs geçirenlere ‘tek doz’ yeterli mi? Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama!

Prof. Dr. Turan, "Bu nedenle biz de bu grup bireylerde 6'ncı ayını geçirdikten sonra hastalığa karşı koruyucu olsun diye tek doz aşı uygulamasını yapma kararı aldık. Bu karara istinaden de takip bu bireylerde devam ediyor. Eğer bu uygulama antikor filtrelerinde başarı olur ise tek dozda kalmak bu grup hastalarda mümkün olabilir.