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    Afrodizyak ceviz! İşte şifa deposu cevizin vücuda faydaları

    Ceviz, vitamin, mineral, protein ve lif içeriyor. Vücuda güç veren, hastalıklardan koruyan ceviz, aşk hayatına da renk katıyor. İşte şifa deposu cevizin tüm faydaları...

    Afrodizyak ceviz!
    En sevilen kuruyemişler arasında yer alan ceviz, vitamin, mineral, protein ve lif içeriyor. Vücuda güç veren, hastalıklardan koruyan ceviz, aşk hayatına da renk katıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor.

    Kalbi besleyen cevizin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

    Kalp hastalıkları, inme, diyabet ve tansiyon riskini azatır.
    Kalın bağırsak, göğüs ve prostat kanserine karşı korunma sağlar.
    Damar tıkanıklığı önler.
    Kavrama ve anlamayı geliştirir.
    Hiperaktiviteyi ve davranış bozukluklarını, uyku düzensizliklerini önler.
    Safra taşını engeller.
    Uyku problemlerini bitirir.
    Parkinson ve Alzheimer gelişimini azaltır.
    Sinir sistemini güçlendirir.
    Romatizmayı önler.
    Hafızayı güçlendirir.
    Öksürüğü giderir.
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    Haberler Sağlık Afrodizyak ceviz! İşte şifa deposu cevizin vücuda faydaları