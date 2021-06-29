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    Sağlıksız böbrekler tansiyon, kalp yetmezliği hatta kısırlığa yol açıyor

    Sağlıklı ve uzun bir ömrün yolu, sağlıklı böbreklere sahip olmaktan geçiyor. Böbrekler, ağız yoluyla alınan gıdaların sindirilmesi sonucu oluşan zararlı ve atıl maddelerin idrar yoluyla süzülerek boşaltılmasını sağlıyor.

    7 adımda böbrekleri koru

    Sağlıklı ve uzun bir ömrün yolu, sağlıklı böbreklere sahip olmaktan geçiyor. Böbrekler, ağız yoluyla alınan gıdaların sindirilmesi sonucu oluşan zararlı ve atıl maddelerin idrar yoluyla süzülerek boşaltılmasını sağlıyor. Aynı zamanda vücudumuzdaki minerallerin ve suyun dengesini sağlıyor. Salgıladığı hormonlar ile tansiyonu dengeliyor. Güneşten alınan D vitaminini vücutta kullanılır hale getiriyor.

    KISIRLIĞA BİLE NEDEN OLUR
    İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, böbrek fonksiyonlarında bozulmanın vücutta hipertansiyon, kalp yetmezliği, kansızlık, kemik ve mineral bozuklukları ve kısırlığa yol açtığını söylüyor. Böbrek sağlığı için alınması gereken 7 önlemi sıralıyor:

    1- SIVI ALIMINA DİKKAT:
    Avusturalya'da yapılan araştırma göre yeterli sıvı tüketimi böbrek hastalığından koruyor. Bu nedenle günde 1.5-2 litre su içilmesi gerekiyor.

        2- EGZERSİZ ŞART:
        Düzenli olarak yürüyüş, hafif koşu ve bisiklete binmek dinç bir bedene sahip olmayı sağlıyor. Hem fazla kilolardan koruyor hem de böbreklerin çalışmasını düzenliyor.

        3- KAN ŞEKERİNE DİKKAT:
        Diyabet, kronik böbrek hastalığına neden olan hastalıklar içinde birinci sırada yer alıyor. Diyabete bağlı böbrek hasarının erken dönemde tanınması sonrasında uygulanacak tedaviler sayesinde böbreklerdeki hasar geri döndürülebiliyor. Bu nedenle kan şekerinin doktorun önerdiği aralıklarda kontrol edilmesi gerekiyor.

        4- TUZU AZALTIN:
        Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bir günde yalnızca 5 gram tuz tüketilmesi gerekiyor. Ancak ülkemizde bu ölçü 18 grama kadar çıkıyor! Tuz tüketimini azaltmak için yemek masalarında tuzluk bulundurulmamaya dikkat edilmesi öneriliyor.

        5 CAN DÜŞMANI TANSİYON:
        Hipertansiyon, kronik böbrek hastalığına yol açan bir faktör olabileceği gibi, böbrek hastalığının sonucu olarak da gelişebiliyor. Tansiyon yüksek seyrettikçe hastalığın ilerlemesi de hızlanıyor.

            6- SİGARADAN UZAK DURUN:
            Sigara böbrek kan akımının azalmasına sebep oluyor. Böylece böbrekler yeterince süzme yapamıyor ve atık maddeler vücutta birikiyor. Sigara içen kişilerde böbrek kanseri daha sık görülüyor.

            7- İLAÇLARDA FAYDA ARAMAYIN:
            Çoğu zaman şifa olarak kullanılan ilaçlar, yaşamsal organlara hasar verebiliyor. Bu nedenle doktor reçetesi olmadan ağrı kesici ilaçlar kullanılmaması gerekiyor. Düzensiz ve fazla kullanımı, böbrek hasarına yol açabiliyor.
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            Haberler Sağlık Sağlıksız böbrekler tansiyon, kalp yetmezliği hatta kısırlığa yol açıyor