Sağlıksız böbrekler tansiyon, kalp yetmezliği hatta kısırlığa yol açıyor

4- TUZU AZALTIN:

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bir günde yalnızca 5 gram tuz tüketilmesi gerekiyor. Ancak ülkemizde bu ölçü 18 grama kadar çıkıyor! Tuz tüketimini azaltmak için yemek masalarında tuzluk bulundurulmamaya dikkat edilmesi öneriliyor.

5 CAN DÜŞMANI TANSİYON:

Hipertansiyon, kronik böbrek hastalığına yol açan bir faktör olabileceği gibi, böbrek hastalığının sonucu olarak da gelişebiliyor. Tansiyon yüksek seyrettikçe hastalığın ilerlemesi de hızlanıyor.