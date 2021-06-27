Güçlü ve sağlıklı kemiklere sahip olmanın yolu, doğru beslene, düzenli uyku ve kaliteli beslenmekten geçiyor. Toplumda sık görülen osteoporoz yani kemik erimesi, menopoz sonrası kadınları tehdit ediyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, özellikle yaz aylarında güneşin faydasına değiniyor. D vitaminin kemikleri güçlendirdiğini söylüyor.

"Güçlü kemiklerin bir diğer olmazsa olmazı da kalsiyum, ikincil olarak ise fosfordur. Kalsiyum soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler, balık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagillerde bulunur. Tavuk ve süt ürünleri ise fosfordan zengindir. D vitaminin en önemli görevlerinden biri kemik sağlığını korumaktır. Balık yumurta, soya sütü, patates, süt ve süt ürünleri, mantar gibi gıdalarda D vitamini bolca bulunmaktadır" bilgisini veriyor. Kemik sağlığını korumak için tuz ve aşırı proteinli besinler ile GDO'lu ürünlerden uzak durmak gerektiğini söylüyor. Kadınlara, kemik erimesinden korunmaları için şunları öneriyor: Mutlaka hareket edin. Her gün düzenli yürüyüşler yapın. Bol su için.