Ağız ve dudak kenarında görülen uçuk, yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da görülüyor (Sağlık haberleri)

Ağız ve dudak kenarında görülen uçuk, yetişkinlerde olduğu kadar bebek ve çocuklarda da görülüyor. Dermatoloji uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, virüs kaynaklı gelişen uçuğun bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ortaya çıktığını söylüyor. Demir, çinko ve vitamin eksiklikleri nedeniyle zayıflayan vücut direncinin yanı sıra stres ve hormonal değişikliklerin de ağız yaralarına ve uçuğa yol açtığını belirtiyor. Dr. Özyılmaz, "Tedavide ağrı kesici solüsyonlar, ağız içi uygulamaya uygun merhemler uygulanarak, genellikle bir hafta içerisinde iyileşme sağlanmaktadır" diyor.

GÖZLERDE KIRMIZI ALARM

Yaz aylarının gelmesiyle gözlerde alarm zilleri çalıyor! Bu dönemde artan göz alerjisi, yaşam kalitesini düşürüyor. Gözlerde kaşıntıya ve kırmızı göz adıyla bilinen göz alerjisine yol açıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Burcu, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ında alerjik konjonktivit belirtileri görüldüğünü söylüyor. Tekrarlayıcı alerjilerin göz yüzeyinde istenmeyen komplikasyonlara ve kontrolsüz ilaç kullanımının ise glokom ve katarakt gibi istenmeyen yan etkilere neden olabileceğini söylüyor. Alınması gereken önlemleri sıralıyor:

GÖZLERİ kaşımamak.

GÜNDE 1-2 kez 5-10 dakika soğuk kompresler uygulamak.

KONTAKT lens kullanımına ara vermek.

POLENLERİN yoğun olduğu zamanlarda dışarı çıkmamak.

DIŞARI çıkarken güneş gözlüğü, şapka, şemsiye kullanmak.

KABAĞA BAK!

Yazın en sevilen sebzelerinden kabak, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde şifa dağıtıyor. Uzman Diyetisyen Tamar Demirçi bu mucize sebzenin faydalarına değiniyor. Bolca su içeren kabağın vücut direncini artırdığına değiniyor. Lifli kabak ayrıca uzun süre tokluk hissi veriyor. Bağırsak hareketlerini hızlandırıyor ve sindirimi düzenliyor.

KADINLARIN KABUSU ENFEKSİYON

Vajinal enfeksiyon, her üç kadından birinde görülüyor. Yoğun akıntı, kaşıntı, ağrılı cinsel ilişki ya da idrar yaparken yanma gibi şikayetlere yol açıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burçin Demirel, "Vajinanın doğal ortamı vajinal duş yapılması, antibiyotik kullanımı nedeniyle bozularak enfeksiyona açık hale gelir. Ağızdan alınan ya da vajinal yolla fitil şeklinde kullanılan ilaçlar tedavide olumlu sonuçlar verir" açıklaması yapıyor.