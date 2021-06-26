Uzman isim açıkladı: Hangi saatte neler yemeliyiz ve içmeliyiz

Düzensiz yemek, yüksek tansiyondan obeziteye kadar önemli rahatsızlıklara neden oluyor. Yapılan yeni araştırmalar, ne zaman yediğimiz, ağzımıza ne koyduğumuz kadar önemli olduğunu gösteriyor. Beslenme uzmanı Antonia Hoyle, hangi saatte neler yememiz ve içmemiz gerektiğini açıklıyor.

07.00-SU: 250 ml'lik bir bardak su içmek, beyin fonksiyonları için yeterli oluyor.

08.00-YULAF EZMESİ: Hedefiniz kilo vermekse, karbonhidratları ne kadar erken yerseniz o kadar iyidir.

10.00-KABAK ÇEKİRDEĞİ: Cildi ve saçı sağlıklı tutmak için tavsiye edilir.



11.00-KEREVİZ: Sindirim sistemini sağlıklı tutmak için harika bir lif kaynağıdır.

12.00-SOMON: Biliş, uyanıklık ve hafızayı iyileştirdiği gösterilen Omega- 3 yağ asitleriyle dolu olduğu için protein bazlı bir öğle yemeği için mükemmel bir seçimdir.

13.00-SALATA: Marul, domates, salatalık ve biber gibi salatalar harika bir lif ve vitamin kaynağıdır.

14.00-YABAN MERSİNİ: Kan şekerinde ani bir yükselmeye yol açmaz.

16.00-PANCAR: Kan damarlarınızı açar. Bu konsantrasyonu artırır.

17.00-KURU MEYVE VE BADEM: Bu kombinasyon, akşam yemeği öncesi için mükemmeldir.

19.00-TAVUK: Protein kaynağı tavuk, akşam yemeği için ideal bir seçimdir. Kolesterolü kontrol altına alır.

23:00-VİŞNE SUYU: Gece yatmadan önce tüketilen 1 bardak vişne suyu, rahat bir uyku için yardımcıdır.