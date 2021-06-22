Romanlara 'ince hastalık' olarak yansıyan verem, en ölümcül hastalıklar arasında yer alıyor. Aşıyla önlenebiliyor ve antibiyotikle tedavi edilebiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülseren Sağcan, veremin 2-3 haftadan uzun süren öksürük, gece terlemesi, iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik, nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısı gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor. Hastalara 6 ay süreyle düzenli ilaç tedavisi uygulanıyor. İlaçlarını düzenli kullanması öneriliyor.
PROSTAT GÖBEKLE BÜYÜR!
Prostat kanseri, erkeklerin kabusu oluyor. Genellikle sinsi ilerleyen bu hastalıkta bazı şikayetlerin ihmal edilmemesi gerekiyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cevdet Kaya, prostatın idrar yaparken yanma hissi, sık idrara çıkma, cinsel ilişkide boşalma sırasında ağrı ve yanma gibi şikaletlere yol açtığını söylüyor. Yanlış beslenmenin de prostat kanserine yol açtığını belirten Prof. Dr. Kaya, "Aşırı yağlı ve kızarmış gıdalar tüketilmemeli, obeziteden korunmalı" önerisinde bulunuyor.
KANSIZLIĞA KARŞI ENGİNAR
Kalp kasını güçlendiren enginar, kansızlığı bitirir. Antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler. Kansere karşı korur. Şeker hastalığını kontrol eder. Sigara içenlerin vücudundaki nikotin miktarını azaltır.