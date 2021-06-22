PROSTAT GÖBEKLE BÜYÜR!

Prostat kanseri, erkeklerin kabusu oluyor. Genellikle sinsi ilerleyen bu hastalıkta bazı şikayetlerin ihmal edilmemesi gerekiyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cevdet Kaya, prostatın idrar yaparken yanma hissi, sık idrara çıkma, cinsel ilişkide boşalma sırasında ağrı ve yanma gibi şikaletlere yol açtığını söylüyor. Yanlış beslenmenin de prostat kanserine yol açtığını belirten Prof. Dr. Kaya, "Aşırı yağlı ve kızarmış gıdalar tüketilmemeli, obeziteden korunmalı" önerisinde bulunuyor.