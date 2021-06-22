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    sırtımızdan vuruyor (Sağlık haberleri)

    Romanlara 'ince hastalık' olarak yansıyan , en ölümcül hastalıklar arasında yer alıyor. Aşıyla önlenebiliyor ve antibiyotikle tedavi edilebiliyor. Hastalıkları Uzmanı Dr. , veremin 2-3 haftadan uzun süren öksürük, gece terlemesi, iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik, nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısı gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor. Hastalara 6 ay süreyle düzenli ilaç tedavisi uygulanıyor. İlaçlarını düzenli kullanması öneriliyor.

    Verem sırtımızdan vuruyor

    Romanlara 'ince hastalık' olarak yansıyan verem, en ölümcül hastalıklar arasında yer alıyor. Aşıyla önlenebiliyor ve antibiyotikle tedavi edilebiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülseren Sağcan, veremin 2-3 haftadan uzun süren öksürük, gece terlemesi, iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik, nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısı gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor. Hastalara 6 ay süreyle düzenli ilaç tedavisi uygulanıyor. İlaçlarını düzenli kullanması öneriliyor.

    PROSTAT GÖBEKLE BÜYÜR!
    Prostat     kanseri, erkeklerin kabusu oluyor. Genellikle sinsi ilerleyen bu hastalıkta bazı şikayetlerin ihmal edilmemesi gerekiyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cevdet Kaya, prostatın idrar yaparken yanma hissi, sık idrara çıkma, cinsel ilişkide boşalma sırasında ağrı ve yanma gibi şikaletlere yol açtığını söylüyor. Yanlış beslenmenin de prostat kanserine yol açtığını belirten Prof. Dr. Kaya, "Aşırı yağlı ve kızarmış gıdalar tüketilmemeli, obeziteden korunmalı" önerisinde bulunuyor.

    KANSIZLIĞA KARŞI ENGİNAR
    Kalp kasını güçlendiren enginar, kansızlığı bitirir. Antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler. Kansere karşı korur. Şeker hastalığını kontrol eder. Sigara içenlerin vücudundaki nikotin miktarını azaltır.

        KATARAKTA YABAN MERSİNİ
        Antioksi        dan deposu yaban mersini, metabolizmayı hızlandırır. Göz sağlığını korur, kataraktı engeller. Kan şekerini dengeler. İçerdiği K vitamini ile kemik sağlığını korur. Beyin için de mucizevi bir meyvedir.

        KOLESTEROLE SUMAK YETER
        Yemekleri         tatlandıran sumak, kansere savaş açar. Grip ve soğuk algınlığına karşı koruma sağlar. Kan şekerini dengeler. Kolesterolü engeller ve kalp hastalığına karşı şifa olur. Kadınların adet sancılarını da azaltır.

        HER DERDE DEVA
        Sofraların         vazgeçilmezi domates, şifa dağıtıyor. Diyetisyen Tuğba Yaprak domatesin faydalarını sıralıyor:

        KALP hastalıklarına karşı korur. Felç riskini azaltır.
        İÇERDİĞİ likopen ile kanserle savaşır.
        BÖBREK ve safra taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.
        BAĞIRSAKLARIN çalışmasını düzenler. Kabızlığı giderir.
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        Haberler Sağlık Verem sırtımızdan vuruyor (Sağlık haberleri)