



"Covid-19'un enfeksiyon sonrası döneminde 6 ay boyunca takip ettiğimiz hastalarımızda özellikle halsizlik ve eforla gelen nefes darlığının (özellikle merdiven çıkarken) 4-5 aya kadar devam ettiğini saptadık. Tüm potansiyel kalp, akciğer ve diğer organlarla ilgili herhangi bir bozukluk olmamasına karşın uzamış halsizlik ve eforla gelen nefes darlığı kadın hastamızda 4 ay, erkek hastamızda ise 5 ay sonra düzelmeye başlamasına rağmen halen hafif şekilde devam ediyor. Covid-19 hastalığından sonra uzayan şikayetler orta veya ağır atlatanlarda daha da uzun sürebilir. Buna bir örnek vermek gerekirse, 2002'deki Kanada SARS salgınından sonra bazı hastalarda 3 yıla kadar yorgunluk, kas güçsüzlüğü ve uyku bozuklukları gözlemlenmiş"

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