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    Göz mucizesi! Kör hasta optogenetik teknolojisi ile kısmen görmeye başladı

    Bilim insanları, ilk kez kör bir erkekte optogenetik teknolojisi kullandı. Hastanın kısmen görmesi sağlandı. İşte habere dair merak edilen tüm detaylar...

    Göz mucizesi
    ABD'de optogenetik teknolojisi, ilk kez bir insanda denendi. Tedavide 40 yıl önce retinitis pigmentosa teşhisi konmuş li bir erkek yer aldı. Hastanın gözüne ışığa duyarlı yeşil alglerde bulunan proteinler enjekte edildi.

    Optogenetik teknolojisindeki bu ilk başarılı klinik deneme sayesinde hasta, çevresindeki nesneleri konumlandırarak tanımlamaya başladı. Fakat görüşün sağlanması için özel bir gözlük gerekiyor. Normal hücrelere eklenen genler sayesinde ışık duyarlılığı arttırılarak felçten, ağrı geçirmeye kadar birçok sağlık problemi çözüldü.

    Teknoloji yakın zamanda farelerde ve embriyonik tavuklarda başarıyla denenmişti. Araştırmacılar optogenetik sayesinde bir gün epilepsi, parkinson gibi hastalıkların da tedavi edilebileceğini düşünüyor.
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