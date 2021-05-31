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    Fazla çay kemiklere zarar

    Fazla kahve ve çay tüketiminin kemiklere zarar verdiğini belirten Çapar, "Günde 3 fincandan fazla kahve tüketmeyin" diyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Fazla çay kemiklere zarar
    Osteoporoz yani kemik erimesi, toplumda giderek yaygınlaşan bir sağlık sorunu halini alıyor. Uzm. Dr. Çapar, bu hastalığın tedavi edilmediğinde ciddi kemik kırıklarına neden olabileceğini söylüyor. Fazla kahve ve çay tüketiminin kemiklere zarar verdiğini belirten Çapar, "Günde 3 fincandan fazla kahve tüketmeyin" diyor.

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