Fazla çay kemiklere zarar

Osteoporoz yani kemik erimesi, toplumda giderek yaygınlaşan bir sağlık sorunu halini alıyor. Uzm. Dr. Ahmet Çapar, bu hastalığın tedavi edilmediğinde ciddi kemik kırıklarına neden olabileceğini söylüyor. Fazla kahve ve çay tüketiminin kemiklere zarar verdiğini belirten Çapar, "Günde 3 fincandan fazla kahve tüketmeyin" diyor.
BİR AVUÇ SAĞLIK
Badem, kötü kolesterol seviyesini düşürüyor. Kalp ve damar hastalıklarının önüne geçiyor. Kabızlığa iyi geliyor. Kemikleri güçlendiriyor. Cildi koruyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor.
KİVİ YE GENÇ KAL
Kivi, kırışıklıkları azaltıyor. Uzun bir ömür sağlıyor. Sivilceleri gideriyor. Cilde parlaklık kazandırıyor. Saç dökülmesini önlüyor. Saçların erken beyazlamasını engelliyor.
SİVİLCELERE MOR LAHANA
Mor lahana, hasarlı hücreleri onarıyor. Sivilceleri önlüyor. Baş ağrısını dindiriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Felç riskini azaltıyor.
BİR AVUÇ SAĞLIK
Badem, kötü kolesterol seviyesini düşürüyor. Kalp ve damar hastalıklarının önüne geçiyor. Kabızlığa iyi geliyor. Kemikleri güçlendiriyor. Cildi koruyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor.
KİVİ YE GENÇ KAL
Kivi, kırışıklıkları azaltıyor. Uzun bir ömür sağlıyor. Sivilceleri gideriyor. Cilde parlaklık kazandırıyor. Saç dökülmesini önlüyor. Saçların erken beyazlamasını engelliyor.
SİVİLCELERE MOR LAHANA
Mor lahana, hasarlı hücreleri onarıyor. Sivilceleri önlüyor. Baş ağrısını dindiriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Felç riskini azaltıyor.