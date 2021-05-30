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    Erkekler daha çok risk altında: krizin şifresi

    Uykuda nefesin durmasıyla belirti veren kilolu erkekleri tehdit ediyor. Baş ağrısı ve yorgunlukla belirti veriyor. Zamanla cinsel hayatı bile bitiriyor. Hatta kalp krizi ve inmeye bile yol açıyor.

    Uyku apnesi krizin şifresi

    Uyku apnesi, modern hayatın getirdiği hastalıklar arasında yer alıyor. Toplumda görülme sıklığı, günden güne artıyor. Uykuda solunum durması olarak bilinen uyku apnesi, birçok hastalığın temelinde yatıyor.

    Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yunus Karadavut, genellikle kısa boylu, şişman ve göbekli, kısa boyunlu erkeklerde görülen bu hastalıkla ilgili bilgilendiriyor.

    DEPRESYONA YOL AÇAR
    Uyku apnesi, hastanın gece boyu nefesinin durması ile ortaya çıkıyor. Genellikle kuvvetli baş ağrısı, cinsel isteksizlik, iktidarsızlık, kalp krizi, inme, depresyon şikayetlerine yol açıyor. Bu durumu yaşayan hastaların vakit kaybetmeden uyku apnesi testi yaptırması gerekiyor. Uyku apnesi yaşayan hasta, uykusunu yeterli alamadığı için sabah yorgun şekilde kalkıyor. Uykusunu tam alamadığı için gün boyu sinirli ve agresif olabiliyor.

        TEDAVİSİ MÜMKÜN
        Hastalığın tedavisi hakkında bilgi veren Opr. Dr. Yunus Karadavut, "Unutulmamalıdır ki, uyku apnesi tedavisi olmayan bir hastalık değildir. Yüksek derecede uyku apnesi için pozitif hava basıncı tedavisi uygulanmaktadır. Yukarıda bahsedilen belirtileri taşıyan kişileri mutlaka kulak burun boğaz konusunda uzmanlaşmış kişilere görünmeleri gerekir" diyor.

        BU BELİRTİLER VARSA DOKTORA BAŞVURUN
        Uykuya dalmakta zorluk
        Nedensiz sık uyanma
        Gece en az 1 kez tuvalet ihtiyacıyla uyanma


        Uykuda terleme, uykuda sık pozisyon değiştirme veya sık hareket etme
        Sabah dinlenmemiş ve yorgun uyanma gündüz yorgunluğu
        Gün içinde uyku ihtiyacı veya uyuklama
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        Haberler Sağlık Erkekler daha çok risk altında: Uyku apnesi krizin şifresi