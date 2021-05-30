Uyku apnesi, modern hayatın getirdiği hastalıklar arasında yer alıyor. Toplumda görülme sıklığı, günden güne artıyor. Uykuda solunum durması olarak bilinen uyku apnesi, birçok hastalığın temelinde yatıyor.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yunus Karadavut, genellikle kısa boylu, şişman ve göbekli, kısa boyunlu erkeklerde görülen bu hastalıkla ilgili bilgilendiriyor.
DEPRESYONA YOL AÇAR
Uyku apnesi, hastanın gece boyu nefesinin durması ile ortaya çıkıyor. Genellikle kuvvetli baş ağrısı, cinsel isteksizlik, iktidarsızlık, kalp krizi, inme, depresyon şikayetlerine yol açıyor. Bu durumu yaşayan hastaların vakit kaybetmeden uyku apnesi testi yaptırması gerekiyor. Uyku apnesi yaşayan hasta, uykusunu yeterli alamadığı için sabah yorgun şekilde kalkıyor. Uykusunu tam alamadığı için gün boyu sinirli ve agresif olabiliyor.