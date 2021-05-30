DEPRESYONA YOL AÇAR

Uyku apnesi, hastanın gece boyu nefesinin durması ile ortaya çıkıyor. Genellikle kuvvetli baş ağrısı, cinsel isteksizlik, iktidarsızlık, kalp krizi, inme, depresyon şikayetlerine yol açıyor. Bu durumu yaşayan hastaların vakit kaybetmeden uyku apnesi testi yaptırması gerekiyor. Uyku apnesi yaşayan hasta, uykusunu yeterli alamadığı için sabah yorgun şekilde kalkıyor. Uykusunu tam alamadığı için gün boyu sinirli ve agresif olabiliyor.