Sigara bağımlılığı üzerine yeni bir araştırma yapıldı. Lancet Tıp Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre 2019'da yaklaşık 8 milyon kişi sigaradan öldü. Araştırma, sigara bağımlılığıyla mücadelenin istenen sonucu vermediğini gösteriyor.
Dünyada sigara içenler tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştı. Bugün 1 milyar 100 milyon kişi sigara tüketiyor. Araştırmanın en dikkat çekici noktası ise dünyada sigara içenlerin üçte ikisinin 10 ülkede yaşıyor olması.
TÜRKİYE DE İLK 10'DA
Bu ülkeler arasında 341 milyon sigara bağımlısıyla Çin başı çekiyor. Çin'i, Hindistan, Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya izliyor.
Bangladeş, Japonya, Türkiye, Vietnam ve Filipinler de 10 ülke arasında.