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    • Sağlık
    • 29.05.2021 10:46
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    • 29.05.2021 10:51
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    salgınında sigara bağımlılığı arttı! maalesef ilk 10'da

    Tüm dünya neredeyse 2 yıldır le mücadele ediyor. Uzmanlar ise sigara içenlerde koronavirüsün daha etkili olabileceğini söylüyor. Tüm bunlara rağmen çok çarpıcı bir açıklama yayınlandı. Tıp Dergisi Lancet'te yayımlanan yeni bir araştırma dünyada sigara içenlerin sayısının rekor seviyeye yükseldiğini ortaya koydu. Dünyada 1 milyar 100 milyon sigara bağımlısı bulunuyor. En çok sigara içilen ilk 10 ülke arasında de var.

    Bu listede ilk 10'da olduğumuza üzülmeliyiz

    Sigara bağımlılığı üzerine yeni bir araştırma yapıldı. Lancet Tıp Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre 2019'da yaklaşık 8 milyon kişi sigaradan öldü. Araştırma, sigara bağımlılığıyla mücadelenin istenen sonucu vermediğini gösteriyor.

    Dünyada sigara içenler tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştı. Bugün 1 milyar 100 milyon kişi sigara tüketiyor. Araştırmanın en dikkat çekici noktası ise dünyada sigara içenlerin üçte ikisinin 10 ülkede yaşıyor olması.

    TÜRKİYE DE İLK 10'DA
    Bu ülkeler arasında 341 milyon sigara bağımlısıyla Çin başı çekiyor. Çin'i, Hindistan, Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya izliyor.
    Bangladeş, Japonya, Türkiye, Vietnam ve Filipinler de 10 ülke arasında.

        ARAŞTIRMA 204 ÜLKEDE YAPILDI
        Bu ülkelerin yarısının, 15-24 yaş arasında sigara kullanımını önlemede başarısız olduğu ortaya çıktı. Ortalama sigaraya başlama yaşı ise 19 olarak belirlendi.



        Araştırmayı yürüten uzmanlar, 25 yaşından önce sigaraya başlayanların yüzde 89'unun bağımlı hale geldiğine dikkat çekti. Sigaraya başlayanların sayısı her yıl kayda değer bir şekilde düşürülmedikçe tütün bağımlığı salgınının önlenemeyeceğine vurgu yapıldı.
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