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    Yüksek şeker a döner

    , görme problemlerine yol açıyor. Yaşam kalitesini düşürüyor. Diyabeti olanlarda daha sık görülüyor. Op. Dr. r, aktla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor

    Yüksek şeker katarakta döner
    Çift görme, bulanıklaşma, gece görme kaybı, ışığa hassasiyet, görmede yavaş yavaş azalma, okumada güçlük, renklerin giderek soluklaşması... Tüm bunlar sık görülen göz hastalıklarından ın en belirgin şikayetleri arasında yer alıyor. Op. Dr. r, aktla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

    RİSK ARTAR
    Katarakt; gözdeki lensin, yani merceğin saydamlığını yitirip bulanıklaşmasıyla oluşuyor. Yaşla birlikte ortaya çıkabileceği gibi doğumsal da olabiliyor. Hatta bilinenin aksine yalnızca yaşlılarda değil bebeklerde ve çocuklarda da görülebiliyor. Genelde yaş ile birlikte gelişen katarakta, gözde meydana gelen travmaların da (darbe, ameliyat, uzun süren rahatsızlıklar) etkisi oluyor. Şeker hastalığı ve steroid içerikli ilaçların uzun süre kullanımı yine bu rahatsızlığın meydana gelmesine yol açıyor.



    NASIL OLUŞUR?
    Yaş aldıkça göz merceğinde bozulmalar oluşuyor. Bazı hastalarda merceğin su içeriğini değiştirebiliyor ve mercek liflerinin diziliminin deforme olmasına sebep olabiliyor. Hastalarda mercekte hücresel atıkların birikmesine, bazı hastalarda ise her iki duruma birden sebebiyet veriyor.

    TEKRARLAMAZ
    Bilinenin aksine katarakt tekrarlamıyor. Katarakt gelişen doku yani lens çıkarılıp yerine yeni bir lens konuluyor. Yeni konan mercekte de katarakt gelişmeyeceği için rahatsızlık tekrarlamıyor.

    TEK TEDAVİ AMELİYAT
    Katarakt operasyonunda saydamlığını yitiren mercek yerine aynı işlevi yerine getirecek göz içi lensler takılıyor. Ameliyattan önce ayrıntılı göz muayenesi yapılıyor. Göz içine yerleştirilmesi planlanan lensin numarası özel aletlerle ölçülüyor. Bu işlemler 1-2 saat sürüyor. 10-15 gün içerisinde ideal görmeye ulaşılıyor.

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