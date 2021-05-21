Gece salyası Parkinson işareti

Gece uykusunda ağızdan salya gelmesi birçok rahatsızlığın habercisi olabiliyor. Prof. Dr. Vedat Göral, "Yanlış uyku pozisyonu, reflü, bazı diş ve ağız problemleri, kafa travmaları, Parkinson, alerjiler, yemek borusu kanserleri, bazı ilaçlara ait yan etkiler, sinir sistemi bozuklukları ve bağırsak parazitleri gece uykusunda ağızdan su gelmesine neden olabilir" diyor.

ÇARE BOTOKS OLABİLİR

Alerji, yemek borusu kanseri ve Parkinson hastalığının da salya akmasına neden olduğuna dikkati çeken Göral, şöyle devam etti: "MS, Parkinson hastalığı, müsküler distrofi gibi nörolojik hastalıklar ve yemek borusu kanserleri ağızdan salya akmasına neden olabilir. Antipskotik ilaçlar ve Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar da salya akmasına yol açabilir. Alerjik durumlarda da, uyku apnesinde de ağızdan salya akması gelişebilir. Aşırı tükürük salgısı olan vakalarda, tükürük bezlerine botoks uygulaması yapılabilir."