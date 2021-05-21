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    Gece salyası işareti

    Gece uykunuzda ağzınızdan salya geliyorsa dikkat etmek gerekiyor. Prof. Dr. , salyanın ve nın habercisi olduğunu söylüyor.

    Gece salyası Parkinson işareti

    Gece uykusunda ağızdan salya gelmesi birçok rahatsızlığın habercisi olabiliyor. Prof. Dr. Vedat Göral, "Yanlış uyku pozisyonu, reflü, bazı diş ve ağız problemleri, kafa travmaları, , iler, yemek borusu kanserleri, bazı ilaçlara ait yan etkiler, sinir sistemi bozuklukları ve bağırsak parazitleri gece uykusunda ağızdan su gelmesine neden olabilir" diyor.

    ÇARE BOTOKS OLABİLİR
    Alerji, ve nın da salya akmasına neden olduğuna dikkati çeken Göral, şöyle devam etti: ", Parkinson hastalığı, gibi nörolojik hastalıklar ve kanserleri ağızdan salya akmasına neden olabilir. Antipskotik ilaçlar ve Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar da salya akmasına yol açabilir. Alerjik durumlarda da, uyku apnesinde de ağızdan salya akması gelişebilir. Aşırı tükürük salgısı olan vakalarda, tükürük bezlerine botoks uygulaması yapılabilir."

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