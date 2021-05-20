Koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Birçok ülke hala binlerce sayıda vaka açıklarken ölüm oranlarında da dikkat çekici düşüşler yaşanmaması herkesi endişelendiriyor.
Koronavirüs salgınını durdurmaya yönelik dünyada farklı aşılar ve farklı modeller uygulanırken bu aşılarla ilgili pek çok soru işaretleri de henüz yanıtlanmamış durumda.
İngiltere'de yapılan bir araştırma ise herkesi çok şaşırttı. Bu araştırmaya göre Oxford, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Novavax gibi aşıların birleştirilip tek aşı haline getirilmesi gündemde
Daha önce iki doz Covid-19 aşısı olan binlerce gönüllü üzerinde deneyecek.