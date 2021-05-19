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    Sağlık için 4 bin 400 adım yeterli (Sağlık haberleri)

    ABD'de yer alan Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, günde 10 bin adım atmak yerine sadece 4 bin 400 adım yürümenin ciddi hastalıklara karşı korunmak için yeterli olabileceğini ortaya koydu. "10 bin adım" hedefinin 1960'lı yıllarda Japonya'da bir reklam kampanyası sırasında ortaya atıldığını ifade eden araştırmacılar, günde atılan 7 bin 500 adımın ardından egzersizin faydasının düştüğünü keşfetti.

    4 bin 400 adım yeterli

    ABD'de yer alan Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, günde 10 bin adım atmak yerine sadece 4 bin 400 adım yürümenin ciddi hastalıklara karşı korunmak için yeterli olabileceğini ortaya koydu. "10 bin adım" hedefinin 1960'lı yıllarda Japonya'da bir reklam kampanyası sırasında ortaya atıldığını ifade eden araştırmacılar, günde atılan 7 bin 500 adımın ardından egzersizin faydasının düştüğünü keşfetti.

    BİR AVUÇ SAĞLIK
    Badem, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Kabızlığa iyi gelir. Kemikleri güçlendirir. Cildi korur. Zayıflamaya yardımcı olur.

    BRONŞİTE İNCİR
    İncir,     kalp ve damar sağlığını korur. Alzheimer riskini ortadan kaldırır. Saç ve cilt sağlığına faydalıdır. Astım ve bronşite iyi gelir. Kemik ve iskelet sistemini güçlendirir.

        PAPAYA GENÇLEŞTİRİR
        Vitamin deposu papaya meyvesi, grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlardan korunmayı sağlıyor. Solucan ve parazitlerden kurtulmaya yardımcı oluyor. Cildi güzelleştiriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yaşlanmayı geciktiriyor.
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        Haberler Sağlık Sağlık için 4 bin 400 adım yeterli (Sağlık haberleri)