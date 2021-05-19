Sağlık için 4 bin 400 adım yeterli (Sağlık haberleri)

ABD'de yer alan Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, günde 10 bin adım atmak yerine sadece 4 bin 400 adım yürümenin ciddi hastalıklara karşı korunmak için yeterli olabileceğini ortaya koydu. "10 bin adım" hedefinin 1960'lı yıllarda Japonya'da bir reklam kampanyası sırasında ortaya atıldığını ifade eden araştırmacılar, günde atılan 7 bin 500 adımın ardından egzersizin faydasının düştüğünü keşfetti.