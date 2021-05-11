Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, sivilce tedavisinde son yıllarda fitoterapinin popüler hale geldiğini belirtiyor. Tıbbi tedavilere ek olarak aloe vera, çay ağacı yağı ve yeşil çay başta olmak üzere çeşitli bitkilerden faydalanılabileceğini söylüyor. "Bu bitkiler sivilce tedavisinde olduğu kadar, hastalığın önlenmesinde ve tıbbi tedavilerin yan etkilerinin giderilmesinde de yaygın olarak kullanılıyor. Bitkisel ürünler hekim önerisi doğrultusunda alınmalı. Uygunsuz ve denetimsiz ürünlerin kullanımı sivilce çıkışını arttırabileceği gibi, egzama ve cilt lekesi başta olmak üzere pek çok yan etkiye neden olabilir." diyor.