Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, sivilce tedavisinde son yıllarda fitoterapinin popüler hale geldiğini belirtiyor. Tıbbi tedavilere ek olarak aloe vera, çay ağacı yağı ve yeşil çay başta olmak üzere çeşitli bitkilerden faydalanılabileceğini söylüyor. "Bu bitkiler sivilce tedavisinde olduğu kadar, hastalığın önlenmesinde ve tıbbi tedavilerin yan etkilerinin giderilmesinde de yaygın olarak kullanılıyor. Bitkisel ürünler hekim önerisi doğrultusunda alınmalı. Uygunsuz ve denetimsiz ürünlerin kullanımı sivilce çıkışını arttırabileceği gibi, egzama ve cilt lekesi başta olmak üzere pek çok yan etkiye neden olabilir." diyor.
BÖBREK DEMANSI TETİKLER
İsveçli bilim insanları, böbrek rahatsızlıklarının demansa etkisini araştırmak için Stockholm'deki 330 bin kişinin sağlık verilerini 5 yıla varan süreyle inceledi. Araştırmada, böbreklerin kanı filtreleme yeteneklerini kademeli olarak kaybetmesinin demans riskini artırabildiği görüldü.
4 KAT FAZLA RİSK
Normal böbrek fonksiyonlarına sahip olanların dakikada 90 ila 104 mili litre filtreleme yaptığına işaret edilen araştırmada, böbreklerinin filtrelemesi 30 mili litreye düşenlerin demansa yakalanma riskinin 4 kat daha fazla olduğu ortaya kondu.
BRONŞİTE KARŞI İNCİR
İncir, kalp ve damar sağlığını korur. Alzheimer riskini ortadan kaldırır. Saç ve cilt sağlığına faydalıdır. Astım ve bronşite iyi gelir. Kemik ve iskelet sistemini güçlendirir.