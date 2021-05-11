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    sivilceye veda (Sağlık haberleri)

    Doç. Dr. , sivilce tedavisinde son yıllarda fitoterapinin popüler hale geldiğini belirtiyor. Tıbbi tedavilere ek olarak , çay ağacı yağı ve yeşil çay başta olmak üzere çeşitli bitkilerden faydalanılabileceğini söylüyor.

    Aloe vera sivilceye veda

    Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, sivilce tedavisinde son yıllarda fitoterapinin popüler hale geldiğini belirtiyor. Tıbbi tedavilere ek olarak aloe vera, çay ağacı yağı ve yeşil çay başta olmak üzere çeşitli bitkilerden faydalanılabileceğini söylüyor. "Bu bitkiler sivilce tedavisinde olduğu kadar, hastalığın önlenmesinde ve tıbbi tedavilerin yan etkilerinin giderilmesinde de yaygın olarak kullanılıyor. Bitkisel ürünler hekim önerisi doğrultusunda alınmalı. Uygunsuz ve denetimsiz ürünlerin kullanımı sivilce çıkışını arttırabileceği gibi, egzama ve cilt lekesi başta olmak üzere pek çok yan etkiye neden olabilir." diyor.

    BÖBREK DEMANSI TETİKLER
    İsveçli     bilim insanları, böbrek rahatsızlıklarının demansa etkisini araştırmak için Stockholm'deki 330 bin kişinin sağlık verilerini 5 yıla varan süreyle inceledi. Araştırmada, böbreklerin kanı filtreleme yeteneklerini kademeli olarak kaybetmesinin demans riskini artırabildiği görüldü.

    4 KAT FAZLA RİSK
    Normal böbrek fonksiyonlarına sahip olanların dakikada 90 ila 104 mili litre filtreleme yaptığına işaret edilen araştırmada, böbreklerinin filtrelemesi 30 mili litreye düşenlerin demansa yakalanma riskinin 4 kat daha fazla olduğu ortaya kondu.

    BRONŞİTE KARŞI İNCİR
    İncir,     kalp ve damar sağlığını korur. Alzheimer riskini ortadan kaldırır. Saç ve cilt sağlığına faydalıdır. Astım ve bronşite iyi gelir. Kemik ve iskelet sistemini güçlendirir.

        SİNDİRİM İÇİN KEKİK
        Kekik,         iştahı açar. Sindirimi kolaylaştırır. Kurt düşürücüdür. Gazı ve idrarı söktürür. Bağırsakları yatıştırır. Balgamı atmayı sağlar. Solunum yolu rahatsızlıklarını tedavi eder.
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        Haberler Sağlık Aloe vera sivilceye veda (Sağlık haberleri)