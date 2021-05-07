Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ağzımızın tadını bozdu

    Diş hekimi Zogun, Coronavirüs geçirenlerin diş yapılarında olumsuzluk, diş eti sorunları, dilin şekli ve renginde değişikliklerin baş gösterdiğini söylüyor.

    Ağzımızın tadını bozdu
    Diş hekimi Zogun, Coronavirüs geçirenlerin diş yapılarında olumsuzluk, diş eti sorunları, dilin şekli ve renginde değişikliklerin baş gösterdiğini söylüyor.

    Zogun, "Pandemyle ağız içi kistler, enfeksiyon, kanama, 20 yaş diş sorunları da hiç olmadığı kadar arttı. Özellikle strese bağlı gelişen diş sıkmaları aşınmaya neden oluyor. Aşınmış dişler ise iki çene arasındaki ilişkiyi bozar ve ağız yapısını değiştirir. Mutlaka doktora gidip, röntgen çektirin" diyor.

    SİVİLCELERE MOR LAHANA
    Mor lahana, hasarlı hücreleri onarır. Sivilcelere karşı iyi gelmektedir. Baş ağrısını dindirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. hastalıklarını önler. Katarakt ve felç riskini azaltır.

    ATEŞE LİMON SIKIN
    C vitamini deposu limon, ateş düşürmeye yardımcıdır. Hazımsızlığı önler. Diş bakımını sağlar. Yanıkları giderir. Kanamaları durdurur. Cilt sağlığını korur.

    KARACİĞERE ÇİLEK
    Çilek, kanı temizler. Sakinleştirici etkiye sahiptir. Stresi azaltır. Diş etlerini güçlendirir. kokusunu giderir. Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir. Sindirim sistemini çalıştırır.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP'de 'İnce' krizi!
    Haberler Sağlık Ağzımızın tadını bozdu