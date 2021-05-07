Ağzımızın tadını bozdu

Diş hekimi Arzu Yalnız Zogun, Coronavirüs geçirenlerin diş yapılarında olumsuzluk, diş eti sorunları, dilin şekli ve renginde değişikliklerin baş gösterdiğini söylüyor.
Zogun, "Pandemyle ağız içi kistler, enfeksiyon, kanama, 20 yaş diş sorunları da hiç olmadığı kadar arttı. Özellikle strese bağlı gelişen diş sıkmaları aşınmaya neden oluyor. Aşınmış dişler ise iki çene arasındaki ilişkiyi bozar ve ağız yapısını değiştirir. Mutlaka doktora gidip, röntgen çektirin" diyor.
SİVİLCELERE MOR LAHANA
Mor lahana, hasarlı hücreleri onarır. Sivilcelere karşı iyi gelmektedir. Baş ağrısını dindirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp hastalıklarını önler. Katarakt ve felç riskini azaltır.
ATEŞE LİMON SIKIN
C vitamini deposu limon, ateş düşürmeye yardımcıdır. Hazımsızlığı önler. Diş bakımını sağlar. Yanıkları giderir. Kanamaları durdurur. Cilt sağlığını korur.
KARACİĞERE ÇİLEK
Çilek, kanı temizler. Sakinleştirici etkiye sahiptir. Stresi azaltır. Diş etlerini güçlendirir. Ağız kokusunu giderir. Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir. Sindirim sistemini çalıştırır.
Zogun, "Pandemyle ağız içi kistler, enfeksiyon, kanama, 20 yaş diş sorunları da hiç olmadığı kadar arttı. Özellikle strese bağlı gelişen diş sıkmaları aşınmaya neden oluyor. Aşınmış dişler ise iki çene arasındaki ilişkiyi bozar ve ağız yapısını değiştirir. Mutlaka doktora gidip, röntgen çektirin" diyor.
SİVİLCELERE MOR LAHANA
Mor lahana, hasarlı hücreleri onarır. Sivilcelere karşı iyi gelmektedir. Baş ağrısını dindirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp hastalıklarını önler. Katarakt ve felç riskini azaltır.
ATEŞE LİMON SIKIN
C vitamini deposu limon, ateş düşürmeye yardımcıdır. Hazımsızlığı önler. Diş bakımını sağlar. Yanıkları giderir. Kanamaları durdurur. Cilt sağlığını korur.
KARACİĞERE ÇİLEK
Çilek, kanı temizler. Sakinleştirici etkiye sahiptir. Stresi azaltır. Diş etlerini güçlendirir. Ağız kokusunu giderir. Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir. Sindirim sistemini çalıştırır.