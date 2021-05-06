Kalp sağlığı için günde kaç saat uyumalıyız?

Bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırma, 6 ila 7 saat gece uykusunun kalp sağlığı açısından daha faydalı olabileceğini ortaya koydu.

Amerikan Kardiyoloji Koleji adlı tıp derneğinin bilimsel oturumunda sunulan bir çalışmada, geceleri 6-7 saat süresince uyuyan bireylerin, daha az veya daha fazla uyuyanlarla karşılaştırıldığında kalp krizi veya felç geçirme risklerinin en düşük seviyede olduğu tespit edildi.