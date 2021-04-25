Kadınların korkulu rüyası miyom, 30-40 yaş arası kadınlarda sık görülüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Akıncı, "35 yaş üzerindeki bütün kadınların miyom ve rahim kanseri açısından değerlendirilmesi gerekir" uyarısında bulunuyor. Bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...

ERKEN DOĞUM SEBEBİ

Miyomların neden olduğu sıkıntıların başında, kısırlık geliyor. Gebelerde miyomlar; karın ağrısı, doğum sonrası kanama ve erken doğum gibi komplikasyonlara yol açabiliyor. Kansızlık, bu hastalarda sık görülüyor. Bu tarz şikayetleri olanların vakit kaybetmeden uzmana başvurması gerekiyor. Çünkü ne kadar erken hareket edilirse tedavi o kadar başarılı oluyor.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Miyomların mutlaka periyodik muayene ile takip edilmesi gerekiyor. Hasta eğer menopoza girmeye yakın yaşlarda ise tedaviden önce menopoza girmesi bekleniyor. Daha genç yaşlarda ise tedavi, hastanın çocuk isteyip istememesine göre değişiyor. Çocuk isteğini tamamlamış, yaşı 40 civarında iri miyomlu hastalar için rahim alınması tedavisi uygulanabiliyor. İlerde çocuk sahibi olmak isteyenlerde ise yaş 35 üstünde bile olsa myomektomi yani sadece miyomun çıkarılması tercih edilen cerrahi yöntem uygulanıyor. Cerrahi yöntemler açık ve kapalı olarak ikiye ayrılıyor. Miyomların medikal tedavisinde ise hormon desteklerinden yararlanılıyor. Uygun hastalarda cerrahi tercih edilmeden ilaç tedavisine başvuruluyor. İlaç tedavileri hastalığı ortadan kaldırmıyor ancak miyomun küçümesini sağlıyor.