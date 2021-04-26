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    • 26.04.2021 12:55
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    SON DAKİKA: 'nın koronavirüs aşısı 'de üretilmesi için anlaşıldı

    Son dakika haberleri... 'de bir yandan koronavirüs vaka sayılarını azaltmak ve yaz sezonunda normale dönmek için tam kapanmayı konuşurken diğer yandan da aşılama kapasitesini artırmaya yönelik adımlar atıyor. Bu kapsamda Rus menşeili aşısının Türkiye'de üretilmesi için (RDİF) ile Türk şirketi anlaşmaya vardı.

    Sputnik V aşısına Türkiye imzası

    (RDİF), aşısının 'de üretilmesi için Türk şirketiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu. Üretimin önümüzdeki aylarda başlayacağı belirtildi.

    Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" adlı yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının Türkiye'de üretimi VisCoran İlaç Sanayi ile birlikte yapacağına yönelik haberler geçtiğimiz aylarda basında yer almıştı.

    VisCoran İlaç Sanayii'nin Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, "Rus aşısını üreten Gamaleya Enstütüsünün, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) bağlantısı var, bu fonun şemsiyesi altında. Biz RDIF üzerinden görüşmelere başladık. Görüşmeler belli bir seviyeye gelince 16 Ağustos'ta Türkiye'de anlaşma imzaladık. Anlaşmayı yaparken üretimin Türkiye'de yapılmasını önerdik ve bu talebimiz kabul edildi. Teknoloji transferi Rusya'dan gelecek, üretim Türkiye'de olacak. Bir nevi yerli bir ürün olacak" diye konuşmuştu.

    BAKAN KOCA: ÇOK YAKINDA DEVREYE GİRECEK
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada da; "Ramazan ayının başlaması ile birlikte aşı olmayı erteleyen vatandaşlarımızın sayısı artmıştı. Ancak, iftardan sonra da aşı olunabilmesi vatandaşlarımızın aşı randevularını erkenden alarak aşı olmalarını temin etti. Aşı tedariki ile ilgili olarak daha önce paylaştığım bilgilerde elimizdeki en iyi tedarik şartlarını en hızlı şekilde milletimizin hizmetine sunma gayretindeyiz demiştim. İki aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim." diye konuşmuştu.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V Türkiye'de üretilmesi için anlaşıldı