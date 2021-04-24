Uzman isim uyardı: Şeker kangrene döner

Diyabetin görülme sıklığı tüm dünyada artıyor. Kötü sonuçlar doğuruyor. Şeker hastalarının yaklaşık yüzde 25'inde diyabetik ayak enfeksiyonu görülüyor. Dr. Bengisu Ay, hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor: "Diyabet, kabaca insülin eksikliği tip 1, insüline karşı direnç gelişmesi tip 2 olarak adlandırılabilir. Özellikle genç ve obez hastalarda tip 2 diyabet sıklığının artışı endişe vericidir. Bu hastalıkta en önemli sakatlık kaynağı ve hastaneye yatış nedeni ayak sorunlarıdır. Bu sorunlara bağlı olarak; ayak ülseri gelişimi, enfeksiyon, kangren, charcot ayağı ve ayağı kesme gereksinimi oluşabiliyor"
DOKULARA HIZLA YAYILIR
Diyabetik ayak hastalığının altında birçok nedenin yatabileceğini ifade eden Ay, "Enfeksiyon, kontrolsüz şeker yüksekliği, uzun süreli diyabet, damar hastalıkları, görme bozuklukları, böbrek yetmezliği, yaşlılık ve sinir hasarları, ayak deformiteleri, travma, uygunsuz ayakkabı kullanımı, önceden yara öyküsü, azalmış eklem hareketi gibi nedenlere bağlı olabilir. İyileşmeyen uzun süreli ülserler kolayca mikrop kapabilir ve enfeksiyon gelişebilir. Ciltte koruyucu tabakanın hasarlanması sonucunda enfeksiyon derin dokulara hızla yayılır. Uygun tedavi olmaz ise hastaların yarısından fazlası ayağını hatta hayatını kaybedebilir." diye konuşuyor.
YARA TEMİZLİĞİNE DİKKAT ETMELİ
Dr. Bengisu Ay, yara temizliğinin son derece önemli olduğunu söylüyor: "Hekim kontrolünde yara pansumanı ve gerekirse uygun yara kapayıcı medikal ürünler kullanılmalıdır."
DOKULARA HIZLA YAYILIR
Diyabetik ayak hastalığının altında birçok nedenin yatabileceğini ifade eden Ay, "Enfeksiyon, kontrolsüz şeker yüksekliği, uzun süreli diyabet, damar hastalıkları, görme bozuklukları, böbrek yetmezliği, yaşlılık ve sinir hasarları, ayak deformiteleri, travma, uygunsuz ayakkabı kullanımı, önceden yara öyküsü, azalmış eklem hareketi gibi nedenlere bağlı olabilir. İyileşmeyen uzun süreli ülserler kolayca mikrop kapabilir ve enfeksiyon gelişebilir. Ciltte koruyucu tabakanın hasarlanması sonucunda enfeksiyon derin dokulara hızla yayılır. Uygun tedavi olmaz ise hastaların yarısından fazlası ayağını hatta hayatını kaybedebilir." diye konuşuyor.
YARA TEMİZLİĞİNE DİKKAT ETMELİ
Dr. Bengisu Ay, yara temizliğinin son derece önemli olduğunu söylüyor: "Hekim kontrolünde yara pansumanı ve gerekirse uygun yara kapayıcı medikal ürünler kullanılmalıdır."