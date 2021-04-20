Vücutta, adeta kevgir görevi üstlenen böbrekler insan sağlığı için hayati önem taşıyor. Atık ürünleri vücuttan uzaklaştıran bu organ sağlıklı bir yaşama katkıda bulunuyor. Yenilen gıdalardan, kullanılan ilaçların metabolizması sonucu ortaya çıkan üre, ürik asit ve diğer zehirli maddelerin idrar yoluyla atılmasını sağlıyor. Vücudun su ve elektrolit dengesini koruyor. Fazla suyu atarak sıvı dengesini sağlıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, böbreklerin kan basıncını dengelediğini ve kemik sağlığını da koruduğunu sözlerine ekliyor.

TAŞLARA DA DİKKAT

Ancak yanlış beslenme alışkanlıklarından genetik faktörlere kadar pek çok durum, böbrek sağlığına zarar veriyor. Dr. Hasan Levent, böbrek hastalıklarının nedenlerine ve tedavi yöntemlerine değiniyor. "Bazen vücudun bağışıklık sistemi böbrekte iltihaba neden olarak böbrekte hasar oluşturur. Bu şekilde oluşan hastalığa otoimmün böbrek hastalığı denir. Nedenlerini enfeksiyonlar, az su içmek, aşırı su ve kan kayıpları, doktora danışmadan kullanılan ilaçlar, alkol, ağır metaller, kalp yetmezliği, yüksek kan şekeri, yüksek tansiyon, karaciğer yetmezliği, böbrek taşları, prostat büyümesi, böbrek tümörü şeklinde açıklayabiliriz" diyor.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Bazı kronik hastalıklar, böbreğe zarar veriyor. O hastalıklar şöyle sıralanıyor: Diyabet, hipertansiyon, kalp yetmezliği, siroz, şişmanlık ve ailede böbrek hastalığının olması...

TUZDAN UZAK DURUN

Böbrek hastalığının önlenmesi için sağlıklı bir yaşam tarzı öneriliyor. Fazla tuzdan kaçınmak, sağlıklı beslenmek ve egzersiz yapmak böbrekleri koruyor. Haftada 3 gün yarım saat yürüyüş yapmak öneriliyor.

BU ŞİKAYETLERE DİKKAT

Böbrekler çalışmamaya başladığında bazı sinyaller veriyor.



O şikayetler şöyle sıralanıyor:

Ağrı, yorgunluk, halsizlik

Göz çevresinde şişlik

Ayak ve ayak bileklerinde şişme

Mide bulantısı, iştahsızlık

Kuru ve kaşıntılı deri, idrarda artma veya azalma

Sık idrara çıkma, idrarda kan, idrar renginde koyuluk, köpüklü idrar

Kas krampları, uyumakta güçlük,

Nefes darlığı, ağız kokusu

Baş ağrısı, baş dönmesi...