Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Uzmanlar e karşı uyardı! Diyabet, ve fazla kilo, böbreklere zarar veriyor

    , ve fazla kilo, böbreklere zarar veriyor. İhmale gelmeyen sorunlar, aşırı yorgunluk ve halsizlikle belirti veriyor. Uzmanlar uyarıyor.

    Büyük göbek dert demek

    Vücutta, adeta kevgir görevi üstlenen böbrekler insan sağlığı için hayati önem taşıyor. Atık ürünleri vücuttan uzaklaştıran bu organ sağlıklı bir yaşama katkıda bulunuyor. Yenilen gıdalardan, kullanılan ilaçların metabolizması sonucu ortaya çıkan üre, ürik asit ve diğer zehirli maddelerin idrar yoluyla atılmasını sağlıyor. Vücudun su ve elektrolit dengesini koruyor. Fazla suyu atarak sıvı dengesini sağlıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, böbreklerin kan basıncını dengelediğini ve kemik sağlığını da koruduğunu sözlerine ekliyor.

    TAŞLARA DA DİKKAT
    Ancak yanlış beslenme alışkanlıklarından genetik faktörlere kadar pek çok durum, böbrek sağlığına zarar veriyor. Dr. , böbrek hastalıklarının nedenlerine ve tedavi yöntemlerine değiniyor. "Bazen vücudun bağışıklık sistemi böbrekte iltihaba neden olarak böbrekte hasar oluşturur. Bu şekilde oluşan hastalığa denir. Nedenlerini enfeksiyonlar, az su içmek, aşırı su ve kan kayıpları, doktora danışmadan kullanılan ilaçlar, alkol, ağır metaller, , yüksek kan şekeri, yüksek tansiyon, , böbrek taşları, , ü şeklinde açıklayabiliriz" diyor.

    KİMLER RİSK ALTINDA?
    Bazı kronik hastalıklar, böbreğe zarar veriyor. O hastalıklar şöyle sıralanıyor: , , kalp yetmezliği, siroz, şişmanlık ve ailede böbrek hastalığının olması...

    TUZDAN UZAK DURUN
    Böbrek     hastalığının önlenmesi için sağlıklı bir yaşam tarzı öneriliyor. Fazla tuzdan kaçınmak, sağlıklı beslenmek ve egzersiz yapmak böbrekleri koruyor. Haftada 3 gün yarım saat yürüyüş yapmak öneriliyor.

    BU ŞİKAYETLERE DİKKAT
    Böbrekler     çalışmamaya başladığında bazı sinyaller veriyor.


    O şikayetler şöyle sıralanıyor:
    Ağrı, yorgunluk, halsizlik
    Göz çevresinde şişlik
    ve ayak bileklerinde şişme
    bulantısı, iştahsızlık
    Kuru ve kaşıntılı deri, idrarda artma veya azalma
    Sık idrara çıkma, idrarda kan, idrar renginde koyuluk, köpüklü idrar
    Kas krampları, uyumakta güçlük,
    Nefes darlığı, ağız kokusu
    Baş ağrısı, baş dönmesi...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Uzmanlar diyabete karşı uyardı! Diyabet, hipertansiyon ve fazla kilo, böbreklere zarar veriyor