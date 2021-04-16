Meltem Şarkışlalı ünlüleri ahtapot yöntemiyle inceltiyor

Zayıflama ve detoks danışmanı Meltem Şarkışlalı'nın uyguladığı ahtapot yöntemi, zayıflamak için bıçak altına yatmaktan korkan, çeşitli detoks programları deneyip başarısız olan, spor yapmaya zamanı olmayanlar için geliştirilmiş ve etkinliği kanıtlanmış bir yöntem. Şarkışlalı, bu yöntem ile ameliyatsız, acı ve ağrı hissetmeden daha sıkı ve ince bir görünüm elde etmenin mümkün olduğunu söylüyor.



1 SEANSTA BİLE GÖZLE GÖRÜLÜR İNCELME

Bölgesel incelme sağlayan mucizevi bir diyet ya da egzersizin olmadığını belirten Meltem Şarkışlalı, "Yağ yakımını destekleyecek sağlıklı bir beslenme programı, yeterli aktivite ve ahtapot yöntemiyle birlikte yağ kaybı sağlayarak incelebilirsiniz" diyor. Şarkışlalı, ahtapot yöntemini şöyle açıklıyor: "Bu yöntem kişilerin yağ yoğunluğu fazla olan bölgelerinde sadece 1 seansta bile gözle görülür bir incelme sağlıyor. Yalnızca 20 dakikada, 20 bin adet mekik çekmiş gibi kaslarınızı harekete geçiriyor. Böylece deri altındaki yağ hücrelerinde küçülme sağlanabiliyor. Bu yöntem, cerrahi uygulamaların aksine daha mütevazı ve uzun ömürlü sonuçlar almamıza olanak tanıyor."



KASLARI UYARARAK SIKILAŞTIRIYOR

Etkisi klinik araştırmalarda kanıtlanmış teknolojik bir uygulama olan ahtapot yöntemi, yağ oranı yüksek bölgedeki kasları uyarıyor, buradaki dokunun sıkılaşarak toparlanmasını sağlıyor. Hücrelerin canlanmasıyla depolanmış yağlar enerjiye dönüştürülüyor ve elastikiyet kaybı olan dokunun toparlanıp sıkılaşması gerçekleşiyor. Özellikle kalça kaldırmada etkili olan bu sistem, son dönemde ünlülerin de tercihi. 10 yaşından 75 yaşına kadar uygulanabilen ahtapot yöntemi, fit bir vücuda sahip olmak isteyenlerin yorulmadan, uzun vakitler harcamadan, kısa sürede sonuç almalarına imkan sağlıyor.