Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Salih Tokmak, ramazanda oruç tutanlarda yaşanabilecek mide rahatsızlığının önüne geçilebilmesi için mutlaka sahura kalkılması tavsiyesinde bulundu.
Tokmak, yaptığı açıklamada, ramazanda uzun süreli açlığa bağlı olarak midede yanma, reflü ve karın ağrısı şikayetleriyle sıklıkla karşılaştıklarını, bağırsak hareketlerinde azalma, gaz şişkinliği, geğirme ve kabızlığın oldukça fazla görüldüğünü anlattı.
Özellikle iftar ve sahurda yanlış gıda tercihinde bulunan, iftarda yemeklerini iyi çiğnemeden hızlı tüketen, sigara içen, mevcut kronik hastalıklarına rağmen oruç tutan ve çoklu ilaç kullanan hastaların mide şikayeti geçirmeye aday olduğunu vurgulayan Tokmak, "Yüksek karbonhidrat içeren, hamur işi ve tatlı türü besinlerin tüketilmesi, karında şişlik ve kabızlık şikayetlerinde artışa, bağırsaklarda kramp tarzında ağrılara ve midede yanma ile reflü şikayetlerinin ortaya çıkmasına veya şiddetlenmesine sebep olur." diye konuştu.