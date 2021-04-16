Diyetisyen Hülya Çağatay: Ramazanda kemik suyu tüketin

Diyetisyen Hülya Çağatay, kemik suyunun başta gelişim çağındaki çocuk ve gençler olmak üzere her yaş grubu tarafından tüketilmesi gerektiğini söyledi: "Kemik suyu, güçlü bir bağışıklık sistemi oluşmasında etkili bir besindir. Bağışıklık sisteminin zararlı etkenler karşısında zayıflamasının önüne geçer."



BOL VİTAMİN İÇERİYOR

İlikli kemik suyunun bol miktarda vitamin ve mineral içerdiğini belirten Hülya Çağatay, şöyle konuştu: "İlikli kemik suyu; A, C, D, E, K, B6, B12 vitaminleri, folat vitaminleri, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum, çinko, bakır, manganez ve selenyum minerallerini içerir. Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri bakımından da zengindir."



DOYGUNLUK HİSSİ VERİYOR

Çağatay, ilikli kemik suyunun tok tutma özelliği nedeniyle ramazan ayında da tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti: "İlikli kemik suyu içeriğinin büyük bir kısmını proteinler oluşturur. Bunlar; arjinin, glutamin, prolin ve glisindir. Protein, verdiği doygunluk hissi ile açlığınızı da ciddi şekilde giderir."



SPORCULAR MUTLAKA TÜKETMELİ

Bu önemli besinin sporculara da önerildiğini ifade eden Hülya Çağatay, kemik suyunun yaraların iyileşme sürecini de hızlandırdığını belirtti: "Penn State Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, 24 hafta boyunca kolajen takviyesi alan atletlerin eklem sağlığının önemli ölçüde iyileştiğini göstermiş. Bu da demek oluyor ki; kemik suyu, gerek profesyonel gerekse amatör sporcuların ve kas geliştirme konusunda çalışanların öğünlerinde mutlaka yer vermeleri gereken bir gıda. Ayrıca ilikli kemik suyu, ameliyat ve ciddi kazalar sonucu oluşan yaraların daha hızlı şekilde iyileşmesine destek olmak için de tercih edebilir."