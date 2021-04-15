Karaciğer yağlanması, sinsice ilerliyor: Stres ve sağlıksız beslenme, yağlanmayı artırıyor

Pandemi sürecinde hareketsizlik, stres ve sağlıksız beslenme gibi nedenlerle kilo alan kişilerde karaciğer yağlanması artıyor. Diyetisyen Sevihan Akbulut, karaciğer hücrelerinde normalden fazla yağ birikimine yol açan ve çoğu zaman siroz evresine kadar belirti vermeyen hastalıktan korunma yollarını anlatıyor: Karaciğer yağlanması tedavi edilmezse zamanla karaciğer işlevini kaybeder. Karaciğer dokusunda iltihaplanma oluşur, buna bağlı siroz gelişir. Bu durum organ yetmezliğine ve sonrasında da kişiyi karaciğer nakline kadar götürebiliyor. Karaciğer yağlanmasının kanıtlanmış tek tedavisinin beslenme alışkanlıklarını değiştirmek olduğu biliniyor.

İŞTE YOL HARİTANIZ

1 - Alkol tüketiminden uzak durun veya en aza indirin.

2 - Günlük taze sebze ve meyvelerin tüketimini artırın. Özellikle soğan, sarımsak, enginar, kırmızı pancar, karnabahar, brokoli, koyu yeşil yapraklılar, lahana, Brüksel lahanası, kuşkonmaz, kereviz, turp, bamya, bakla, tatlı patates, avokado, greyfurt, nar, kivi, muz, yaban mersini, kayısı ve çekirdekli üzüm tercih edin.

3 - Sakatatlardan, tavuk derisi, kuyruk yağı gibi hayvansal yağlardan; salam, sosis, sucuk gibi şarküteri ürünlerinden uzak durun.

4 - Kaymak, krema, margarin, yağlı etler, mayonez gibi besinleri tüketmemeye çalışın.

5 - Un ve şeker tüketimini sınırlayın. Hamur işlerine, tatlılara, gazlı içecekler ve hazır meyve sularına beslenmenizde yer vermeyin. Beyaz ekmek yerine lif oranı yüksek olan tam buğday, çavdar, tam tahıllı, kara buğdaylı gibi esmer ekmekleri tercih edin.

6 - Türk kahvesi ve yeşil çay karaciğer için faydalı içeceklerdir, her gün şeker ilave etmeden tüketmeye özen gösterin.

7 - Omega-3 kaynaklarına beslenmenizde yer verin. Kuruyemişi aşırıya kaçmadan tüketin.

8 - Fast food gıdalardan uzak durun. Kızartma yerine ızgara, fırında pişirme, haşlama, buğulama gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini kullanın.

9 - Bol su tüketmeyi ihmal etmeyin. Her gün 2-2,5 litre su içtiğinizden emin olun.



10 - Sporu yaşam şekliniz haline getirin.