Ramazan'ın vazgeçilmezi hurmada da hile yapmışlar! Alırken bunlara dikkat!

Eskişehir'de, ramazan ayıyla hurma satışları artarken aktar Koray Özkılıç, iftar ve sahurların vazgeçilmez lezzeti ile ilgili uyarılarda bulunup, "İran ve Libya'dan gelen hurmaların şeker oranı düşük olduğundan satışını hızlandırabilmek için glikoz şuruplu suya batırıyorlar. En önemlisi şeker hastaları, glikoz şurubunu aldıkları zaman şeker ile ilgili problem yaşayacaklar" dedi.
Arifiye Mahallesi'ndeki dükkanında 17 çeşit hurma satan aktar Koray Özkılıç, ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan hurma alışverişi konusunda uyarılarda bulundu.
Özellikle İran ve Libya'dan gelen, şeker oranı düşük hurmaların tatlandırılmak için glikoz şuruplu suya batırıldığını anlatan Özkılıç, "Hurma çeşidimiz bol. Arabistan, İran, Tunus, Cezayir ve Libya'dan gelen 17 çeşit hurmamız var. Hurma fiyatları 15 liradan başlıyor, 80 liraya kadar çıkıyor. Hurmanın özelliği; oruçluyken tok tutmasıdır, lif oranı yüksek olduğu için açlık hissettirmemesidir.