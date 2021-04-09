Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Helva tokluk hissi vererek kilo almayı önlüyor

    Yüksek besin değeri ile içerisinde güçlü protein kaynağı barındıran helva, tüketildiğinde tokluk hissi vererek kilo almayı önlüyor. İşte haberin detayları ve 9 Nisan tarihli 'nden derlediğimiz sağlık haberleri...

    Helva kilo alma
    Türk mutfağının vazgeçilmezi helva, diyet listelerinin de vazgeçilmezi oluyor. Yüksek besin değeri ile içerisinde güçlü protein kaynağı barındıran helva, tüketildiğinde tokluk hissi vererek kilo almayı önlüyor. Uzmanlar, helvanın damar tıkanıklığından kansızlığa, kemik hastalıklarından 'a kadar pek çok hastalığa iyi geldiğini söylüyor.

    KEMİK İLTİHABI KÜÇÜKTEN BAŞLAR
    Çok şiddetli belirtilerle kendisini gösteren kemik iltihabı, genellikle çocuk yaşta ortaya çıkıyor. Doç. Dr. Erdoğan, "Birden ateş ile başlayan akut vakalarda hastalık tedavi edilmeyip kronikleşirse tedavisinde oldukça güçlük oluşur. İlaçların dışında dokuda cerahat toplanması tespit edilirse cerrahi olarak boşaltılma işlemi uygulanır." dedi.

    GÖZLERE ROKA
    Roka, kalbinizi korur. Kilonuzu kontrol altına alır. Göz sağlığını iyileştirir. Kanser riskini azaltır. Sindirime yardımcı olur. i önler.

    ENFEKSİYONA KİMYON
    Kimyon, kalp sağlığını destekler. Enfeksiyonlara karşı etkilidir, iltihap sökücü özelliği vardır. Astım ve bronşiti iyileştirir.

    KEREVİZİ SEVERİZ
    Kereviz, kötü ve yüksek kolesterolü önler. İltihaplanmaya karşıdır. Sindirim sistemine iyi gelir. Mideyi ve karaciğer sağlığını korur.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Helva tokluk hissi vererek kilo almayı önlüyor