Helva tokluk hissi vererek kilo almayı önlüyor

Türk mutfağının vazgeçilmezi helva, diyet listelerinin de vazgeçilmezi oluyor. Yüksek besin değeri ile içerisinde güçlü protein kaynağı barındıran helva, tüketildiğinde tokluk hissi vererek kilo almayı önlüyor. Uzmanlar, helvanın damar tıkanıklığından kansızlığa, kemik hastalıklarından Alzheimer'a kadar pek çok hastalığa iyi geldiğini söylüyor.
KEMİK İLTİHABI KÜÇÜKTEN BAŞLAR
Çok şiddetli belirtilerle kendisini gösteren kemik iltihabı, genellikle çocuk yaşta ortaya çıkıyor. Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Birden ateş ile başlayan akut vakalarda hastalık tedavi edilmeyip kronikleşirse tedavisinde oldukça güçlük oluşur. İlaçların dışında dokuda cerahat toplanması tespit edilirse cerrahi olarak boşaltılma işlemi uygulanır." dedi.
GÖZLERE ROKA
Roka, kalbinizi korur. Kilonuzu kontrol altına alır. Göz sağlığını iyileştirir. Kanser riskini azaltır. Sindirime yardımcı olur. Diyabeti önler.
ENFEKSİYONA KİMYON
Kimyon, kalp sağlığını destekler. Enfeksiyonlara karşı etkilidir, iltihap sökücü özelliği vardır. Astım ve bronşiti iyileştirir.
KEREVİZİ SEVERİZ
Kereviz, kötü ve yüksek kolesterolü önler. İltihaplanmaya karşıdır. Sindirim sistemine iyi gelir. Mideyi ve karaciğer sağlığını korur.
KEMİK İLTİHABI KÜÇÜKTEN BAŞLAR
Çok şiddetli belirtilerle kendisini gösteren kemik iltihabı, genellikle çocuk yaşta ortaya çıkıyor. Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Birden ateş ile başlayan akut vakalarda hastalık tedavi edilmeyip kronikleşirse tedavisinde oldukça güçlük oluşur. İlaçların dışında dokuda cerahat toplanması tespit edilirse cerrahi olarak boşaltılma işlemi uygulanır." dedi.
GÖZLERE ROKA
Roka, kalbinizi korur. Kilonuzu kontrol altına alır. Göz sağlığını iyileştirir. Kanser riskini azaltır. Sindirime yardımcı olur. Diyabeti önler.
ENFEKSİYONA KİMYON
Kimyon, kalp sağlığını destekler. Enfeksiyonlara karşı etkilidir, iltihap sökücü özelliği vardır. Astım ve bronşiti iyileştirir.
KEREVİZİ SEVERİZ
Kereviz, kötü ve yüksek kolesterolü önler. İltihaplanmaya karşıdır. Sindirim sistemine iyi gelir. Mideyi ve karaciğer sağlığını korur.