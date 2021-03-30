Aç karnına kahve içilmez (Sağlık haberleri)

Gastronomi Uzmanı Merve İşeri, "Günün ilk kahvesini uyandıktan 1 saat sonra içmeniz gerekir" uyarısında bulunuyor. Çünkü stres hormonu olarak bilinen kortizol, en çok sabah saatlerinde salgılanıyor. Bu süreçte kahve içmek hormonu artırıyor ve kahvenin fizyolojik etkilerini azaltıyor. İşeri, "Aç karna içilen kahve mide asidinin artırır. Reflüye neden olur. Sindirim şikayetlerini artırır" diyor.

ZENCEFİLİN SIRRI

Şifa dolu baharatlardan zencefil, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kalbi koruyanbu mucize baharat, kolesterolü düşürüyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Mide ve bağırsak sağlığını destekliyor. Ağrı kesici etki gösteriyor. Kanserden koruyan zencefil, fit bir görünüme kavuşmak isteyenlere de yardımcı oluyor. Zayıflatıyor. Yaşlanmayı yavaşlatıyor.

ASTIM ZAMANI

Nisan ayına sayılı günler kala 'bahar alerjisi' kapıyı çalıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, bu dönemde görülen alerjilerin astıma dönüşebileceğini söylüyor. "Alerjik astımı olanların stres ve üzüntüden uzak durmaları, kokulu deterjan ya da parfüm kullanmamaları önerilir. Astım önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır" diyor.

GÖZÜNÜZ TİROİTTE OLSUN

Tiroit, vücudun bilgisayarı olarak görülüyor. Tiroit bezlerinde ortaya çıkan rahatsızlıklar terleme, çarpıntı, sinirlilik ve saç dökülmesi veya göz kürelerinde büyüme, görme sinirinde basıya bağlı zedelenme ve iltihaplanma, görmede azalma gibi şikayetlere yol açıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Yasin Özcan, tiroit hastalıklarının vücutta birçok organ gibi gözlere de zarar verdiğini söylüyor. Bu sorun, kimi zaman ilaç tedavisi ile düzeliyor. Bu tedaviye cevap vermeyen hastaların tiroit bezinin tamamı ya da bir kısmı alınıyor. Bu durumda, gözlerde Parathormon yetmezliğine bağlı gelişen düşük kalsiyum seviyeleri ile katarakt riski ortaya çıkıyor. Dr. Yasin Özcan, ameliyat sonrası hastalarda göz kapağı düşüklüğünün de görülebildiğini söylüyor. "Bu tür ameliyatlardan sonra görmesinde ani değişiklikler fark eden hastalarımıza hiç beklememelerini ve mümkün olan en kısa zamanda bir göz hekimine müracaat etmelerini tavsiye ederim" uyarısında bulunuyor.

AŞK İÇİN ROKA

Salataları süsleyen roka, bağışıklığı güçlendirir. Kemik erimesi karşı korur. Sindirimi düzenler. Katarakt riskini azaltır. Cinsel gücü artırır.

PIRASA ETKİSİ

Antioksidan deposu pırasa, kalp krizini önler. Kolesterolü düşürür. Enfeksiyonla savaşır.