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    nın faydaları nelerdir? Tam bir şifa deposu...

    , kolon kanserine karşı savaş verir. Kan şekeri seviyesini dengelemeye yardım eder. hastalığına yakalanma riskini azaltır. Cinsel gücü artırır.

    Fıstık gibi olun
    Yer fıstığı, kolon kanserine karşı savaş verir. Kan şekeri seviyesini dengelemeye yardım eder. hastalığına yakalanma riskini azaltır. Cinsel gücü artırır.

    KOLESTEROLE HAVUÇ
    Havuç,     mide ülserine karşı koruyucudur. kolesterolü düşürür. sütünü arttırır. Kırışıklıkları giderir. Bronşları açar. Öksürüğü keser.

    SİVİLCELER İÇİN İĞDE
    İğde, ağız ve diş sağlığı açısından yararlıdır. İshalin geçmesine yardım eder. yağlanmasını azaltır. İdrar sorunlarını düzenler.
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    Haberler Sağlık Yer fıstığının faydaları nelerdir? Tam bir şifa deposu...