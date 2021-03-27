Yer fıstığı, kolon kanserine karşı savaş verir. Kan şekeri seviyesini dengelemeye yardım eder. Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır. Cinsel gücü artırır.
KOLESTEROLE HAVUÇ
Havuç, mide ülserine karşı koruyucudur. Kötü kolesterolü düşürür. Anne sütünü arttırır. Kırışıklıkları giderir. Bronşları açar. Öksürüğü keser.
SİVİLCELER İÇİN İĞDE
İğde, ağız ve diş sağlığı açısından yararlıdır. İshalin geçmesine yardım eder. Karaciğer yağlanmasını azaltır. İdrar sorunlarını düzenler.
KOLESTEROLE HAVUÇ
Havuç, mide ülserine karşı koruyucudur. Kötü kolesterolü düşürür. Anne sütünü arttırır. Kırışıklıkları giderir. Bronşları açar. Öksürüğü keser.
SİVİLCELER İÇİN İĞDE
İğde, ağız ve diş sağlığı açısından yararlıdır. İshalin geçmesine yardım eder. Karaciğer yağlanmasını azaltır. İdrar sorunlarını düzenler.