Bağırsak kanseri 45’e indi

Amerikan Gastroenteroloji Derneği'nin yaptığı bir çalışma, kalın bağırsak kanserinde tarama yaşının 50'den 45'e düştüğünü gösterdi. Çalışmayı değerlendiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp, kalın bağırsak kanseri ve tarama testlerinin önemi hakkında bilgiler veriyor: Kalın bağırsak kanserinin tüm dünyadaki kanserler arasında ilk 3'te yer alıyor. Ailesinde kalın bağırsak kanseri hikayesi olan kişilerde hastalığın görülme oranı daha yüksek. Hareketsizlik, posalı gıdaların tüketilmemesi, GDO'lu gıdalar bunların hepsi riski artırıyor. Korunmak için ise doğal, lifli gıdalar, hareket, sıvı alımı, egzersiz çok önemli.
ERKEN BAŞARI YÜZDE 90
Erken dönemde teşhis edildiğinde hastalarda başarı oranımız yüzde 90'ın üzerinde. Yaşınız 45'in üzerinde ise mutlaka tarama yaptırmanız gerekiyor. Tarama testleri arasında en iyisi ve sağlıklısı kolonoskopi.
ERKEN BAŞARI YÜZDE 90
Erken dönemde teşhis edildiğinde hastalarda başarı oranımız yüzde 90'ın üzerinde. Yaşınız 45'in üzerinde ise mutlaka tarama yaptırmanız gerekiyor. Tarama testleri arasında en iyisi ve sağlıklısı kolonoskopi.