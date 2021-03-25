Pandemi döneminde her yaştan bireyi saran kaygı ve endişe hali, farklı travmalara neler olabiliyor. Prof. Dr. Burçin Büyükünaldı, pandemi diş sıkma vakalarını artırırken kullanılan ilaçların da tetikleyici etki yapabildiğini söylüyor: Diş sıkma, hiçbir neden olmadan yalnızca alışkanlık şeklinde ortaya çıkabileceği gibi altta yatan herhangi başka bir rahatsızlığın semptomu olarak da görülebilir. Stres oranının arttığı, panik atak ve kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıklar diş sıkma oluşmasında etkendir. Bu tip rahatsızlıkların tedavisi amacıyla kullanılan çoğu antidepresan ilaçların yan etkilerinin diş sıkmayı arttırdığı biliniyor. Uyku bozuklukları da şikayetleri çoğaltıyor.
AZI KÂR ÇOĞU ZARAR: PROPOLİS
Coronavirüs tehdidine karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, arıdan elde edilen propolisi tercih ediyor. Üreticiler, taleplere yetişemediklerini söylüyor. Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş ise propolis alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor: Propolisin muazzam bir etkisi olduğu aşikar. Çok su içmek zehirlediği gibi fazla doz propolis kullanmak da fayda değil, zarar verir.
KIRIŞIKLIK İÇİN ACI BİBER
Acı biber, migren ataklarına karşı faydalıdır. Gaz sıkışma ve hazımsızlık gibi problemlerin yaşanmasını engeller. Kilo vermek isteyenler için birebirdir. Yaşlanmaya ve kırışıklara iyi gelir.