Pandemi döneminde her yaştan bireyi saran kaygı ve endişe hali, farklı travmalara neler olabiliyor. Prof. Dr. Burçin Büyükünaldı, pandemi diş sıkma vakalarını artırırken kullanılan ilaçların da tetikleyici etki yapabildiğini söylüyor: Diş sıkma, hiçbir neden olmadan yalnızca alışkanlık şeklinde ortaya çıkabileceği gibi altta yatan herhangi başka bir rahatsızlığın semptomu olarak da görülebilir. Stres oranının arttığı, panik atak ve kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıklar diş sıkma oluşmasında etkendir. Bu tip rahatsızlıkların tedavisi amacıyla kullanılan çoğu antidepresan ilaçların yan etkilerinin diş sıkmayı arttırdığı biliniyor. Uyku bozuklukları da şikayetleri çoğaltıyor.