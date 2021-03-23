Doğanın mucizesi zeytinyağı, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Antioksidan etkisiyle karaciğeri temizliyor. Metabolizmayı destekleyerek sindirimi hızlandırıyor. Kabızlık problemini bitiriyor. İçerdiği kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendiriyor. Cildi koruyor. Yaşlanmayı geciktiriyor ve kırışıklıkları önlüyor. Makyaj malzemelerine karşı kimyasallara karşı cildin zarar görmesini engelliyor. Saç bakımına fayda sağlıyor. Tansiyonu dengeliyor. Kan şekerini düşürüyor. Stresi azaltıyor ve sakinleştiriyor.

AKILLARA ZARAR

Türk mutfağının baş tacı pastırmadan bu kez kötü haber geldi! İngiliz Leeds Üniversitesi'nin araştırmasına göre günde sadece bir dilim bile pastırma yemenin, Alzheimer'a yakalanma riskini yüzde 50 artırdığı belirlendi. Sebebi ise işlenmiş bir ürün olmasında gizliydi. Huifeng Zhang, "İşlenmiş et ürünleri birçok hastalığa yol açıyor. 500 bin kişide yapılan araştırmaya göre 25 gram işlenmiş et tüketmek bile demans riskini yüzde 44 artırıyor. İşlenmemiş dana eti ise beyin hücrelerini güçlendiriyor" dedi.

AZ SU ÇOK KEPEK!

Su, sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum içeriyor. Bu sayede vücuda güç veriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, kanın yüzde 83, kemiklerin ise beşte birinin sudan oluştuğunu söylüyor. Susuzluk halinde baş ağrısı, kabızlık, saç dökülmesi ve kepeklenme, böbrek sorunları, unutkanlık ve idrar yolu iltihapları görülüyor. Dyt. Gündüz, "Yeterli su içildiğinde kan hacmi artar ve kan hücreleri için gerekli oksijeni ve besini kolay taşır. Ağız kokusu biter" diyor.

KEMİKLERE NOHUT GÜCÜ

İçerdiği kalsiyum ile kemikleri güçlendirir. Mideye iyi gelir. Kalbi korur. Felç riskini azaltır. Kanser riskini azaltır. Kan şekerini dengeler.

KANSIZLIĞA PORTAKAL

Kış aylarının vazgeçilmezi portakal, böbrek taşı riskini azaltır. Kansızlığı tedavi eder. Kan basınını dengeler. Kötü kolesterolü düşürür.