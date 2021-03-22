Ön saflarda yer alan sağlık veya sosyal bakım personellerinden misiniz? (ör. Hemşire, doktor, vb.). Bu grubun virüse çok fazla maruz kalması muhtemeldir ve öncelikli korunması gerekir. 5.Korunmaya muhtaç olarak sınıflandırılıyor musunuz? Tam kapanma sırasında ve karantina hallerinde öncelikli olarak korumanız istenirse veya başka özel durumunuz var ise evet olarak yanıtlayın).

Yukarıda belirtilen sağlık sorunlarından birine sahip misiniz?

Gerekli bilgileri girdikten sonra sizden önce aşı yaptırmak için sıraya giren minimum ve maksimum kişi sayısı ile ilgili bir tahmin göreceksiniz. Hesaplayıcımız aşılama oranına bağlı olarak aşının her iki dozunu almanız ve tam olarak korunmanızın ne kadar süreceğini de öğrenmenizi sağlayacaktır. Varsayılan olarak, bu rakamları ulusal aşılama stratejisinde belirlenen aşılama oranına ve% 70,6'lık varsayılan aşı kabul oranına (aşılama yapılması istenen herkesin rızası olmayacağından) dayandırıyoruz. Dilerseniz bu değerleri aşının uygulanma şemasında değiştirebilirsiniz.

Aşı olmayı beklemenin ne denli can sıkıcı olduğunu biliyoruz. Ancak bu tür bir sıralama stratejisiyle hastaneye yatırılma veya daha kötüsü ölüm riski yüksek olan vatandaşların hayatlarını kurtarmak adına hızlı ve etkili adımlar atabilimekteyiz.