Öksürüğe mis gibi reçete

Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada, bitkiler yardımımıza koşuyor. Fitoterapi Uzmanı Dyt. Rumeysa Kalyenci, bağışıklığı güçlendiren doğal bitkileri sıralıyor.
NANE: Terletici ve ateş düşürücüdür. Solunum yollarını temizler. Sindirime iyi gelir.
ADAÇAYI: Ağız ve boğaza yerleşen enfeksiyonlara iyi gelir. Ancak uzun süreli kullanımı karaciğere zarar verebilir.
ZENCEFİL: Hoş kokulu ve ferahlatıcıdır. Soğuk algınlığına iyi gelir. Öksürüğü keser.
IHLAMUR:İltihap ve ağrı giderici etkisi vardır. Boğazı yumuşatır. Öksürüğe iyi gelir.
MÜRVER: Antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir. Soğuk algınlığına iyi gelir.
EBEGÜMECİ: Sindirim ile solunum sistemine iyi gelir. Bademcik iltihabını iyileştirir.
KEKİK: Antioksidan kaynağıdır. İltihabı giderir.
TARÇIN: Enfeksiyona karşı korur. Öksürüğe iyi gelir.