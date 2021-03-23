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    Öksürüğe mis gibi reçete

    Üst unum yolu enfeksiyonlarından korunmada, bitkiler yardımımıza koşuyor. Fitoterapi Uzmanı Dyt. Rumeysa Kalyenci, bağışıklığı güçlendiren doğal bitkileri sıralıyor.

    Öksürüğe mis gibi reçete

    enfeksiyonlarından korunmada, bitkiler yardımımıza koşuyor. Fitoterapi Uzmanı Dyt. Rumeysa Kalyenci, bağışıklığı güçlendiren doğal bitkileri sıralıyor.

    NANE: Terletici ve ateş düşürücüdür. unum yollarını temizler. Sindirime iyi gelir.

    ADAÇAYI: Ağız ve boğaza yerleşen enfeksiyonlara iyi gelir. Ancak uzun süreli kullanımı karaciğere zarar verebilir.

    ZENCEFİL: Hoş kokulu ve ferahlatıcıdır. nlığına iyi gelir. Öksürüğü keser.

    IHLAR:İltihap ve ağrı giderici etkisi vardır. Boğazı yumuşatır. Öksürüğe iyi gelir.

    MÜRVER: Antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir. lığına iyi gelir.

    EBEGÜMECİ: Sindirim ile solunum sistemine iyi gelir. cik iltihabını iyileştirir.

    KEKİK: Antioksidan kaynağıdır. İltihabı giderir.

    TARÇIN: Enfeksiyona karşı korur. Öksürüğe iyi gelir.

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