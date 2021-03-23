Hazımsızlığa 7 önlem!

Sağlıksız beslenme ve stres, mide sorunlarına davetiye çıkartıyor. Midedeki herhangi bir problem ise tüm sindirim sistemine zarar veriyor. Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan sağlıklı bir sindirim için işlenmiş ve hazır gıdalardan uzak durmak gerektiğini söylüyor. Alınması gereken 7 önlemi sıralıyor:

YEMEKTEN önce 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi için. Fermente olan elma sirkesi mide yanmasını giderir. Doğal dezenfektandır.

HAŞLANMIŞ ya da fermente edilmiş kırmızı pancar, mide asidini dengeler. Safra asitlerini uyarır ve kabızlığa iyi gelir.

YEMEĞE 15 dakika kala su tüketimini sonlandırın. Yemek boyunca ya da yemekten 1 saat sonrasına kadar su içmeyin. Su, hazmı zorlaştırır.

LOKMALARI iyi çiğneyin. Bu sayı her lokma için 8-9 olmalıdır. İyice çiğnenen besinler sindirimi kolaylaştırır.

AKŞAM yemeğinde çiğ salata yemeyin. Buharda pişmiş meyve ile avokado ya da fermente sebzel tercih edin.

EV yapımı fermente ürünler, sindirime yardımcı olur. Bunun için yemekten önce 1-2 yemek kaşığı lahana turşusu suyu için.

HAMUR işi ve mayalı karbonhidrat grubunu azaltın.