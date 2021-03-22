Uykusuzluk ve unutkanlık menopozu tetikliyor | Menopozun belirtileri nelerdir?

Menopoz, kadın hayatında oldukça önemli bir yer tutuyor. Op. Dr. Mine Fisun Ergül, menopoz hakkında önemli bilgiler veriyor: Menopoz halk arasında adetten kesilme olarak biliniyor. Adet gören kadınlarda bile bazen rastlantısal olarak yapılan tetkiklerle saptanabiliyor. Menopoz yaşı genetik ve çevresel faktörlerle bağlantılı olabiliyor.

DEPRESİF RUH HALİ

Menopoz klinik belirtileri adetten kesilmenin dışında ateş basması, terleme, depresif ruh hali, cinsel isteksizlik, yeme alışkanlıklarında değişiklik, kemik ağrıları, yorgunluk, kilo alma eğilimi, unutkanlık, uykusuzluk, konsantrasyon güçlüğü olabilir. Ayrıntılı muayene usg takiben yapılan laboratuvar incelemeleri sonrasında özellikle FSH seviyesinde artış, Estradiol seviyesinde düşüş bize menopoz teşhisine götürür. Tetkik sonuçları menopoz dese bile klinik olarak bir kadının 1-2 yıl adetten kesilmesi menopoz teşhisini kesinleştirir. Menopoz belirtileri 40 yaş altı gelişir se erken olarak tabir edilir. Erken menopozun belirtileri genel menopoz belirtilerinden farklı değildir.

SİGARA VE KİLO RİSKİ ARTIRIR

Uzun vadede tedavisiz kaldığında artmış kalp damar hastalıkları ve kemik erimesi riskini beraberinde getirir. Bu yüzden erken teşhis edilip tedavi edilmelidir. Zayıf veya kilolu bayanlarda, sigara içenlerde, beslenme yetersizliği ve bazı kronik hastalıkları olanlarda erken menopoz riski fazladır.