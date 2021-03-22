Hızlı kilo vermek için bunu yapmayın! Tek öğün beslenme... (Sağlık haberleri)

Uzman Diyetisyen Eda Balcı, hızlı kilo verebilmek ya da günlük alışkanlık olarak tek öğün beslenmeyi tercih eden kişilere uyarılarda bulunuyor: Tek öğün beslenme, 23 saat açlık/yememe, 1 saatlik tek ve büyük bir öğün yemek yeme olarak düşünülebilir. Kişinin tercihine bağlı olarak istediği saatte tek bir öğün olmak şartıyla dilediği kadar ve dilediği şeyi yiyebilir. Herhangi bir kalori ya da makro besin öğesi kısıtlaması yapılmaz. Tek öğün beslenmek halsizlik yapar. Bunun için aralıklarla beslenmek gerekiyor.

TOPUK SANCISI

Tırnak batması, sık görülen bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkıyor. Op. Dr. Feza Köylüoğlu, tırnak batması ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler veriyor:

BUNLARA DİKKAT EDİN

Tırnaklarınızı çok kısa kesmeyin. Tırnaklarınızın köşelerini dik bırakmamaya özen gösterin, yarım ay şeklinde kesin. Dar ve sivri burun ve topuklu ayakkabılardan uzak durun. Bir süre parmağınızı açıkta bırakacak terlikler ve sandaletler kullanın. Ayaklarınızı kuru tutun. Pamuklu çorap kullanın ve günlük olarak değiştirin. Ayağınızda dolaşım sorunu varsa veya kendi tırnaklarınızı kesemiyorsanız, tırnak bakımı ve pedikür yaptırmayı tercih edin.

YARALAR ELEKTRİKLE İYİLEŞİYOR

Her geçen gün gelişen teknolojiler ile tıp dünyasında hastalıklara yeni çareler bulunuyor. ABD'de yapılan bir araştırmada kandaki oksijenin ve beyaz kan hücrelerinin elektrikle uyarılıp yaraların olduğu bölgeye yönlendirildi. Yaraların daha hızlı iyileştiği gözlendi. Prof. Shaurya Prakash, "Damarlar elektrikle uyarıldıktan sonra genleşip büyümeye başladığında, damardaki beyaz kan hücreleri ve oksijen, yaraların olduğu bölgeye daha kolay ilerler. Cildi ve hücreleri yeniler" dedi.

HAZIMSIZLIĞA PATLICAN

Patlıcan, sinirleri yatıştırır. Kilo verdirir. Kansızlığa iyi gelir. Mide kanserinden korur. Kasları geliştirmeye yardımcıdır. Hazımsızlığı giderir.

BEYİN İÇİN PANCAR

Pancar, bağışıklığı güçlendirir. Beyin sağlığını korur. Bilişsel fonksiyonları iyileştirir. Kan basıncını dengeler. Kanserle savaşmaya yardımcıdır. Sindirim sistemini düzenler

GÖZLERE ROKA

Roka, kalbinizi korur. Kilonuzu kontrol altına alır. Göz sağlığını iyileştirir. Kanser riskini azaltır. Sindirime yardımcı olur. Kan basıncını kontrol eder. Diyabetin önlenmesini sağlar. Cildinize iyi gelir.