Suyun vücudumuzda sadece yüzde 10 oranında azaldığında bile hayatımız tehlikeye giriyor (Sağlık haberleri)

Hayat kaynağımız suyun vücudumuzda sadece yüzde 10 oranında azaldığında bile hayatımız tehlikeye giriyor. Su tüketimi denildiğinde de hepimizin aklına pek çok soru takılıyor. Diyet uzmanı Deniz Nadide Can, en çok merak edilen soruları yanıtlıyor.

SABAH AÇ İÇİLEN SU ZAYIFLATIR MI?

Su metabolizmayı hızlandırması ve tokluk hissi oluşturması gibi işlevleriyle kilo vermeye yardımcı oluyor. Su içmediğimizde vücut ağırlığımız artıyor.

AÇ İÇİLEN SUYUN FAYDALARI NELER?

Sabahları aç karnına içilen su bağışıklığı güçlendiriyor. Böbrek taşına yol açan asitleri yok ediyor. Mesane enfeksiyonlarından koruyor. Toksinleri vücuttan uzaklaştırıyor.

GÜNDE NE KADAR SU İÇMELİYİZ?

Her bireyin yağ dokusu ve yağsız dokusu farklı oluyor. Yine de kabaca her kilo başına 35-40 ml su içilmelidir.

AH KALBİM

Aritmi, çoğunlukla çarpıntı, kalpte düzensiz ya da güçlü atım olarak görülüyor. Dr. Selma Akdeniz Oskay, genetik kökenli aritmilerin genç yaşta ölüme sebebiyet verebileceği uyarısında bulunuyor: Kalp damar hastalıkları, kapak hastalıkları, kalp yetmezliği, hipertansiyon, tiroid, akciğer hastalıkları, kalp ameliyatları ve anemi aritmi oluşumuna zemin hazırlıyor. Normal sağlıklı bir organın çalıştığını hissetmeyiz. Karaciğeri hissetmediğimiz gibi kalbimizi de hissetmemiz gerekir. Eğer kalp kendini hissettiriyorsa araştırılması gerekir. Günde 2 kupadan fazla içilen kahve ve sigara kalpte atım hızını yüzde 18 oranında artırıyor.

KANSERE KARŞI NAR

Bereketin sembolü nar, diğer meyvelere göre daha az kalori taşır. Kanser riskini azaltır. Vücuttaki iltihaplanmayı yok eder. Sindirime iyi gelir.

KEMİKLERE SALATALIK

Salatalık, ağız kokusunu önler. Kemikleri ve kıkırdakları korur. İdrar söktürücüdür. Vücudu serinletir. Kalp sağlığı için oldukça yararlıdır. Diyabetik durumları düzenler. Cilt bakımında etkilidir.

BEYİN İÇİN PANCAR

Pancar, bağışıklığı güçlendirir. Beyin sağlığını korur. Bilişsel fonksiyonları iyileştirir. Kan basıncını dengeler. Kanserle savaşmaya yardımcıdır. Sindirim sistemini düzenler.