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    Suyun vücudumuzda sadece yüzde 10 oranında azaldığında bile hayatımız tehlikeye giriyor (Sağlık haberleri)

    Hayat kaynağımız suyun vücudumuzda sadece yüzde 10 oranında azaldığında bile hayatımız tehlikeye giriyor. Su tüketimi denildiğinde de hepimizin aklına pek çok soru takılıyor. Diyet uzmanı , en çok merak edilen soruları yanıtlıyor.

    Su gibi aziz olun

    Hayat kaynağımız suyun vücudumuzda sadece yüzde 10 oranında azaldığında bile hayatımız tehlikeye giriyor. Su tüketimi denildiğinde de hepimizin aklına pek çok soru takılıyor. Diyet uzmanı , en çok merak edilen soruları yanıtlıyor.

    SABAH AÇ İÇİLEN SU ZAYIFLATIR MI?
    Su metabolizmayı hızlandırması ve tokluk hissi oluşturması gibi işlevleriyle kilo vermeye yardımcı oluyor. Su içmediğimizde vücut ağırlığımız artıyor.

    AÇ İÇİLEN SUYUN FAYDALARI NELER?
    Sabahları aç karnına içilen su bağışıklığı güçlendiriyor. taşına yol açan asitleri yok ediyor. larından koruyor. Toksinleri vücuttan uzaklaştırıyor.

    GÜNDE NE KADAR SU İÇMELİYİZ?
    Her bireyin yağ dokusu ve yağsız dokusu farklı oluyor. Yine de kabaca her kilo başına 35-40 ml su içilmelidir.

    AH KALBİM
    Aritmi    , çoğunlukla çarpıntı, kalpte düzensiz ya da güçlü atım olarak görülüyor. Dr. , genetik kökenli aritmilerin genç yaşta ölüme sebebiyet verebileceği uyarısında bulunuyor: hastalıkları, kapak hastalıkları, kalp yetmezliği, , , akciğer hastalıkları, kalp ameliyatları ve aritmi oluşumuna zemin hazırlıyor. Normal sağlıklı bir organın çalıştığını hissetmeyiz. i hissetmediğimiz gibi kalbimizi de hissetmemiz gerekir. Eğer kalp kendini hissettiriyorsa araştırılması gerekir. Günde 2 kupadan fazla içilen kahve ve sigara kalpte atım hızını yüzde 18 oranında artırıyor.

    SERE KARŞI
    Bereketin     sembolü nar, diğer meyvelere göre daha az kalori taşır. riskini azaltır. Vücuttaki iltihaplanmayı yok eder. Sindirime iyi gelir.

    KEMİKLERE SALATALIK
    Salatalık,     ağız kokusunu önler. Kemikleri ve kıkırdakları korur. İdrar söktürücüdür. Vücudu serinletir. Kalp sağlığı için oldukça yararlıdır. ik durumları düzenler. Cilt bakımında etkilidir.

    BEYİN İÇİN
    Pancar,     bağışıklığı güçlendirir. Beyin sağlığını korur. fonksiyonları iyileştirir. Kan basıncını dengeler. Kanserle savaşmaya yardımcıdır. Sindirim sistemini düzenler.

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    Haberler Sağlık Suyun vücudumuzda sadece yüzde 10 oranında azaldığında bile hayatımız tehlikeye giriyor (Sağlık haberleri)