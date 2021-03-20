Parfüm tehlikesine dikkat! Alerjik bünyelerde astıma yol açabilir

En sık karşılaşılan kronik hastalıklardan biri olan astım, dünyada 350 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 7 milyon kişiyi etkiliyor. Astım uygun tedavi planlaması ve hasta-doktor işbirliği sayesinde başarılı bir şekilde kontrol altına alınabiliyor. Prof. Dr. Metin Özkan, bu hastalıkla ilgili en çok merak edilen konuları açıkladı.

ÖKSÜRÜKLE BAŞLAR

Astım, çeşitli nedenlere bağlı olarak akciğerlerde bronş adı verilen hava yollarının daralması ile kendini gösteren bir hastalıktır. Nefes yollarında daralma, öksürük, hırıltı, hışırtı, ıslık sesi gibi seslerle belirti veren astım, egzersiz yapılmasının ardından ortaya çıkabildiği gibi, mesleki nedenlere bağlı olarak da gelişebilmektedir.

EN ÖNEMLİ UNSUR HASTANIN HİKAYESİDİR

Astım tanısı fiziki muayene bulguları, hastanın hikayesi ve solunum fonksiyon testleri ile konulmaktadır. Ancak teşhiste hasta hikayesi en önemli unsur olmaktadır. Kontrolleri tamamen normal çıkan hastalarda, tozlu ortamlarda ya da bahar aylarında nefes daralması, hırıltı, hışırtı şikayetlerinin artması gibi astımı destekleyen bulgulara rastlanabilmektedir. Astım ile ilgili en çok sorulan sorular ve yanıtları şöyle:

KORTİZON ZARARLI MIDIR?

Astım tedavisinde kullanılan en önemli ilaç kortizondur. Yan etkiler göstermez.

İLAÇLAR BAĞIMLILIK YAPAR MI?

Astım tedavisinde kullanılan ilaçların bağımlılıkla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. İstenildiği zaman kesilebilmektedir

ASTIM İLE BRONŞİT AYNI HASTALIK MIDIR?

Astım hastalığında ortaya çıkan bronşların iltihaplanması durumu mikrobik kaynaklı olmamaktadır. Ancak bronşit hastalığında ortaya çıkan iltihaplanma ise mikrobik kaynaklı gerçekleşmektedir.

BULAŞICI MIDIR? GENETİK GEÇİŞ GÖSTERİR Mİ?

Astım bulaşıcı bir hastalık değildir. Hem annede hem babada astım bulunması çocukta astım görülme olasılığını yüzde 60 oranında artırmaktadır.

HAMİLELİĞİN ÖNÜNDE ENGEL MİDİR?

Astım hastalığının varlığı hamileliğe engel olmamaktadır. Astım hastası olanların gebelik döneminde kullanabilecekleri güvenli ilaçlar bulunmaktadır.

DOKTOR KONTROLÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Doktor kontrolü olmazsa sık ataklar yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. Tedavi ile kontrol altına alınıp bronşların açık tutulması sağlanabilmektedir. Tedavi edilmeyen kişilerde havayollarındaki darlık kalıcı hale gelebilmektedir.