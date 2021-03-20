Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Bu besinler organların sağlığını bozuyor!

    Besinler, sağlığımız için mucize faydalar sağlıyor. Bazı besinler ise organların işleyişini etkileyerek sağlığı bozabiliyor. Uzman Diyetisyen , hangi besinlerin hangi hastalığa yol açtığını açıkladı.

    Organları yedi bitirdi

    Besinler, sağlığımız için mucize faydalar sağlıyor. Bazı besinler ise organların işleyişini etkileyerek sağlığı bozabiliyor. Uzman Diyetisyen , hangi besinlerin hangi hastalığa yol açtığını açıkladı.

    BEYİN-ASPARTAM İÇEREN BESİNLER
    Aspartam fenilalanin, metanol ve aspartik asitten yapılan, pek çok şekersiz üründe kullanılan yapay bir tatlandırıcıdır. Fenilalanin, kan-beyin bariyerini aşabilir ve nörotransmiterlerin üretimini bozabilir.

    CİLT-FAST FOOD
    , nugget, , , gazlı içecekler ve gibi fast food ürünlerini bol miktarda içeren tipik bir diyeti ciltte oluşan akne ile doğrudan bağlantılıdır.

    KARACİĞER-ALKOL
    Alkol tüketimi, er hasarının önde gelen nedenlerinden biridir. Çok fazla alkol tüketmek karaciğerdeki iltihaplanmanın artmasına neden olur.

    KALP-YAĞLILAR
    Yağlı yiyecekler kilo, kan basıncı ve kolesterol üzerindeki etkileri nedeniyle kalp hastalığı ve felç riskini artırabilir. 22 ülkede 6.000 kişide yapılan çalışmada, atıştırmalıklar tüketmenin felç riskini %16 artırdığını bulmuştur.

    AKCİĞERLER -SİGARA
    Sigara dumanı, solunum sistemine zarar veren birçok kimyasal madde içerir ve erlerin yapısını bozarak , , , gibi hastalıkların görülme riskini artırır.

    BÖBREKLER KONSERVE BESİNLER
    ve yiyeceklerin çoğu, raf ömrünü uzatmak için koruyucu olarak tuz eklen- diğinden, yüksek miktarda sodyum içerir. Uzun vadede brek hasarı gelişebilir.

    BAĞIRSAK ŞEKERLi BESiNLER
    Şekerli besinlerin aşırı miktarda tüketimi bağırsaktaki iyi bakteri miktarının azalmasına ve bağırsak sağlığının bozulmasına neden olabilir.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Bu besinler organların sağlığını bozuyor!