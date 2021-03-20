Bu besinler organların sağlığını bozuyor!

Besinler, sağlığımız için mucize faydalar sağlıyor. Bazı besinler ise organların işleyişini etkileyerek sağlığı bozabiliyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, hangi besinlerin hangi hastalığa yol açtığını açıkladı.

BEYİN-ASPARTAM İÇEREN BESİNLER

Aspartam fenilalanin, metanol ve aspartik asitten yapılan, pek çok şekersiz üründe kullanılan yapay bir tatlandırıcıdır. Fenilalanin, kan-beyin bariyerini aşabilir ve nörotransmiterlerin üretimini bozabilir.

CİLT-FAST FOOD

Burger, nugget, sosisli sandviç, patates kızartması, gazlı içecekler ve milkshake gibi fast food ürünlerini bol miktarda içeren tipik bir Batı diyeti ciltte oluşan akne ile doğrudan bağlantılıdır.

KARACİĞER-ALKOL

Alkol tüketimi, karaciğer hasarının önde gelen nedenlerinden biridir. Çok fazla alkol tüketmek karaciğerdeki iltihaplanmanın artmasına neden olur.

KALP-YAĞLILAR

Yağlı yiyecekler kilo, kan basıncı ve kolesterol üzerindeki etkileri nedeniyle kalp hastalığı ve felç riskini artırabilir. 22 ülkede 6.000 kişide yapılan çalışmada, atıştırmalıklar tüketmenin felç riskini %16 artırdığını bulmuştur.

AKCİĞERLER -SİGARA

Sigara dumanı, solunum sistemine zarar veren birçok kimyasal madde içerir ve akciğerlerin yapısını bozarak amfizem, KOAH, kronik bronşit, akciğer kanseri gibi hastalıkların görülme riskini artırır.

BÖBREKLER KONSERVE BESİNLER

Konserve yiyeceklerin çoğu, raf ömrünü uzatmak için koruyucu olarak tuz eklen- diğinden, yüksek miktarda sodyum içerir. Uzun vadede böbrek hasarı gelişebilir.

BAĞIRSAK ŞEKERLi BESiNLER

Şekerli besinlerin aşırı miktarda tüketimi bağırsaktaki iyi bakteri miktarının azalmasına ve bağırsak sağlığının bozulmasına neden olabilir.