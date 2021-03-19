Göz kızarıklığının nedeni 'kuruluk' olabilir | Göz kuruluğu nedir? (Sağlık haberleri)

Pandemiyle birlikte değişen yaşam koşulları, gözlerde miyopi derecesinde artış, göz yorgunluğu ve göz kuruluğuna sebep oluyor. Op. Dr. Deniz Marangoz, önemli bilgiler veriyor: Ekran karşısında geçirilen süre arttıkça göz kırpma sayısı azalmakta bunu takiben gözyaşı daha kolay buharlaşmaktadır. Bu durumu önlemek amacıyla ekran başında çalışırken molalar vermek ve göz kırpmayı unutmamak gerekir. Tedavi amacıyla suni gözyaşı damlaları kullanarak göz yüzeyinin nemli kalmasını sağlamak gerekmektedir. Omega-3 takviyesi, günlük yeterli su alımı, dengeli beslenme, yeterli ve kaliteli uyku, yürüyüş ve egzersiz ile sağlanan bedensel hareketliliğin de pozitif etkisi bulunmaktadır.

ALERJİ ARTAR

Mevsim geçişlerinde göz alerjilerinde artma görülüyor. Kızarıklığın yanı sıra gözde sulanma ve kaşıntı şikayetleri ön plandadır. Göz kapaklarında şişme, ciltte kabarıklıklar, burun akıntısı da görülebilir. Şikayetlerin rahatlatılmasına yönelik uygun tedavi planı alerjinin derecesine göre belirlenir.

TÜKENMİŞLİĞİ BİTTERİN

Diyet Uzmanı Nur Ozman, tükenmişlik sendromuna karşı etkili olan besinleri açıklıyor:

Koyu yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, pazı gibi sebzeler enerji veriyor.

Yağlı balıklar: Somon ve uskumru gibi yağlı balıkları haftada 1-2 kez tüketmek depresyonu düşürebiliyor.

Bitter çikolata: Bitter çikolata kişinin ruh halini iyileştirdiği bilinen kafein ve N-asiletanolamin içeriyor.

Fermente besinler: Yoğurt, kefirin tüketimi iyi ruh haline katkı sağlayabiliyor.

Muz: Eğer hastalığınız yoksa 1 muz tüketmek rahatlamanıza destek olabilir.

Kahve: Ruh halini iyileştiren dopamin etkinliğini arttırır.

YAŞLILARA ALTIN ÖNERİLER

Doktor Şinasi Can, pandemide yaşlılara önemli uyarılarda bulunuyor:

SAĞLIK KONTROLLERİNİZİ AKSATMAYIN: Özellikle bir veya birden fazla hastalığı olan 60 yaş üstü kronik hastalar, hastalıkları göz ardı etmeden kontrollerini aksatmamalıdır.

BESLENMENİZE DİKKAT EDİN: Bugünlerin geçmesi için dirayetle savaşmalı, özellikle beslenmemize çok dikkat etmeliyiz.

BU HATAYA DÜŞMEYİN: Bağışıklığı güçlendirmek amacıyla kulaktan dolma bilgiler ışığında, son bir yılda aşırı miktarda vitamin ve takviye edici ilaçlar kullanmayın. Bu vitaminlerin yan etkileri görülüyor.

AŞI OLSANIZ DA KURALLARI ESNETMEYİN: Aşı olduktan sonra da aşıya güvenip; çok önemli kurallar olan maske, mesafe ve hijyeni ihmal etmemeliyiz.

İLAÇLARINIZI DÜZENLEYİN: Birden fazla hastalığın varlığı nedeniyle, yaşlı bireyler ilaçları zamanında almak zorundadır. Aile üyelerinden destek istemelidirler.

DOKTORLARA KULAK VERİN: Ateş, öksürük, huy değişimi gibi bulgular ortaya çıktığında teşhisi aile bireylerinin değil, doktorların belirlemesi gerekmektedir.

GRİP VE NEZLEYE ÇÖREK OTU

Çörek otu, öksürüğe iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır. İdrar söktürücüdür. Grip tedavisinde kullanılabilir. Baş ağrısını hafifletir. Romatizmal hastalıkları önler. Adet rahatsızlıklarını hafifletici etkisi vardır.

KARACİĞERE ENGİNAR

Enginar, protein içeriği sayesinde kalp kasını güçlendirir. Kalbin rahat çalışmasını sağlar. Toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Karaciğer dostudur.

ÖKSÜRÜĞE KARŞI REÇEL

Reçel, şekerli oluşu ile kana kolay karışarak enerji verir. Mide ağrısını giderir. Grip ve öksürüğü keser. Cilt hastalıklarını iyileştirir. Egzama ve çeşitli kaşıntıları giderir. Mide şişmelerini önler.