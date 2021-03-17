Bunun yanında diğer viral enfeksiyonların görülme sıklığı daha az oluyor. Aşılamanın da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Aşılanmayla birlikte kişiler ya hastalığı hafif geçiriyor, ya da geçirmeyebiliyorlar. Bu da yoğun bakımlara yatışı engellemiş oluyor. Pandemide artık tecrübe sahibi de olduk. Halkımız tedbir almayı öğrendi, erken dönemde hastaneye başvurmayı öğrendi, semptomları ve hastalığı tanıdık. Hekimler olarak biz de hastalığı tanıdığımız için erken dönem tanı ve tedavi de kolaylaştı. Bu nedenle hastalar pozitif olduğu zaman hızlı bir şekilde tedaviye aldığımız için, bu hastalar artık kolay kolay kötüleşmiyorlar ve bu dönemde yatışlarımız da azalıyor."