Güçlü kemiklerin doğal reçetesi (Sağlık haberleri)

Kolajen, vücudun yapı iskeletinin hammaddesini oluşturuyor. Dyt. Emel Terzioğlu Arslan kolajen ihtiyacının doğal besinler tarafından karşılanmasını öneriyor. "Vücuttaki kolajen seviyeleri yeterli olduğunda, kolajen içeren hücreler güçlü ve genç bir görünüm alırken, yetersiz olduğu durumda eklem rahatsızlıkları ve cilt problemleri görülür. Cildin daha sıkı ve gergin olmasına yardımcı olur" bilgisini veriyor. Kolajen üretimini artıran besinleri sıralıyor:

MUCİZE BESİNLER

Yumurta

Balık

Yeşil sebzeler

Kırmızı ve mor meyveler (Ahududu, nar, çilek, kızılcık)

Turunçgiller

Süt ve süt ürünleri (Peynir, yoğurt, kefir)

Soğan ve sarımsak

Pırasa

Kereviz

HASTALIĞA TUZ EKME

Fazla tuz, zehir saçıyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Abdullah Şumnu, günlük alınması gereken tuz miktarının maksimum 6 gram olması gerektiğini söylüyor. Türkiye'de ise bu rakam 18 grama kadar çıkıyor. Fazla tuz tüketiminin inme, hipertansiyon, böbrek taşı hastalıklarına yol açtığını belirten Dr. Şumnu, "Hazır gıdalardan ve konservelerden uzak durun. Fazla tuz yerine gıdaları karabiber, kırmızıbiber, kekik gibi baharatlarla tatlandırın. Salam, sosis, pastırma gibi işlenmiş gıdalardan uzak durun" uyarısında bulunuyor.

AŞK OLSUN TARÇIN!

Kokusuyla bile mutlu eden tarçın, kan şekerini dengeliyor. Vücuda enerji veriyor. Aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini yükselterek baba olmayı kolaylaştırıyor.

KOLESTEROLE BADEM

En sevilen kuruyemişlerden badem sağlıklı yağlar içeriyor. Sağlığa da fayda sağlıyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor. Cildi yeniliyor. Yaşlanmayı geciktiriyor ve kırışıklığı önlüyor. Saçları da güçlendiriyor. Bağırsak sağlığını da destekliyor.

BÖBREKLERE KEREVİZ

Vitamin deposu kereviz, şifa dağıtıyor. Lifli etkisiyle sindirim sistemini güçlendiriyor. Mideyi ve bağırsakları koruyor. Kanı temizliyor. Karaciğer şişkinliğini bitiriyor. Sarılığa iyi geliyor. Böbreklerdeki taşı kumu döküyor.