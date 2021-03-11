Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Güçlü kemiklerin doğal reçetesi (Sağlık haberleri)

    Kolajen, vücudun yapı iskeletinin hammaddesini oluşturuyor. Dyt. Arslan kolajen ihtiyacının doğal besinler tarafından karşılanmasını öneriyor. "Vücuttaki kolajen seviyeleri yeterli olduğunda, kolajen içeren hücreler güçlü ve genç bir görünüm alırken, yetersiz olduğu durumda eklem rahatsızlıkları ve cilt problemleri görülür. Cildin daha sıkı ve gergin olmasına yardımcı olur" bilgisini veriyor.

    Güçlü kemiklerin doğal reçetesi

    Kolajen, vücudun yapı iskeletinin hammaddesini oluşturuyor. Dyt. Arslan kolajen ihtiyacının doğal besinler tarafından karşılanmasını öneriyor. "Vücuttaki kolajen seviyeleri yeterli olduğunda, kolajen içeren hücreler güçlü ve genç bir görünüm alırken, yetersiz olduğu durumda eklem rahatsızlıkları ve cilt problemleri görülür. Cildin daha sıkı ve gergin olmasına yardımcı olur" bilgisini veriyor. Kolajen üretimini artıran besinleri sıralıyor:

    MUCİZE BESİNLER
    Yumurta
    Balık
    Yeşil sebzeler
    ve mor meyveler (, , , kızılcık)
    Turunçgiller
    ve süt ürünleri (ir, yoğurt, kefir)
    Soğan ve sarımsak

    Kereviz

    HASTALIĞA TUZ EKME
    Fazla     tuz, zehir saçıyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Abdullah Şumnu, günlük alınması gereken tuz miktarının maksimum 6 gram olması gerektiğini söylüyor. 'de ise bu rakam 18 grama kadar çıkıyor. Fazla tuz tüketiminin inme, hipertansiyon, böbrek taşı hastalıklarına yol açtığını belirten Dr. Şumnu, "Hazır gıdalardan ve konservelerden uzak durun. Fazla tuz yerine gıdaları karabiber, kırmızıbiber, kekik gibi baharatlarla tatlandırın. Salam, sosis, pastırma gibi işlenmiş gıdalardan uzak durun" uyarısında bulunuyor.

    AŞK OLSUN TARÇIN!
    Kokusuyla bile mutlu eden tarçın, kan şekerini dengeliyor. Vücuda enerji veriyor. Aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. dizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini yükselterek baba olmayı kolaylaştırıyor.

    KOLESTEROLE BADEM
    En sevilen kuruyemişlerden badem sağlıklı yağlar içeriyor. Sağlığa da fayda sağlıyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor. Cildi yeniliyor. Yaşlanmayı geciktiriyor ve kırışıklığı önlüyor. Saçları da güçlendiriyor. Bağırsak sağlığını da destekliyor.

    BÖBREKLERE KEREVİZ
    Vitamin deposu kereviz, şifa dağıtıyor. Lifli etkisiyle sindirim sistemini güçlendiriyor. Mideyi ve bağırsakları koruyor. Kanı temizliyor. Karaciğer şişkinliğini bitiriyor. Sarılığa iyi geliyor. Böbreklerdeki taşı kumu döküyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Güçlü kemiklerin doğal reçetesi (Sağlık haberleri)