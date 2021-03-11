Glokom, yani toplumda bilinen adıyla göz tansiyonu ihmale gelmiyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. H. Zeki Büyükyıldız, hastalığın genetik etkisine değiniyor. Ailesinde glokom olanlarda riskin 5-6 kat daha fazla olduğunu söylüyor.

"Özellikle 40 yaşın üzerindekiler, ailesinde glokom bulunanlar, şekeri, hipertansiyonu, yüksek miyopisi ve damar hastalığı olanlar bu hastalığı dikkate almalı" uyarısında bulunuyor. Hastalığın gençlerde olduğu kadar doğuştan itibaren bebeklerde de görüldüğünü söylüyor. Şöyle devam ediyor: Tedavide göz tansiyonunu düşüren damlalar kullanılır. Bu damlalar, 12-24 saat sürer. Bu yüzden bir gün dahi ihmal edilmemelidir. Damlalar tansiyonunu düşürmezse glokom ameliyatı yapılır. Tedavide geç kalınmamalı ve verilen ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır.