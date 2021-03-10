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    Endişe etmeliyiz: Diş sağlığı tüm vücudumuzu etkiliyor

    Dişlerimiz sadece çiğneme araçları değil, sağlığımızın da aynasıdır. Uzmanlar, hastalıkların diş sağlığı üzerindeki etkilerini açıklıyor. tespit edilmez ve tedavi edilmezse diş sağlığını etkiler. İnsülin eksikliğinden kaynaklanan sürekli yüksek kan şekeri seviyesi dişlere zarar verir. Diş çürümesine ve diş kaybına neden olabilir.

    Endişe etmeliyiz

    Dişlerimiz sadece çiğneme araçları değil, sağlığımızın da aynasıdır. Uzmanlar, hastalıkların diş sağlığı üzerindeki etkilerini açıklıyor. tespit edilmez ve tedavi edilmezse diş sağlığını etkiler. İnsülin eksikliğinden kaynaklanan sürekli yüksek kan şekeri seviyesi dişlere zarar verir. Diş çürümesine ve diş kaybına neden olabilir.

    OSTEOPOROZ
    Kemik kaybı sırasında kemikler kütlesini ve yoğunluğunu kaybeder. Bu kemiklerini de etkiler ve genellikle kendini ilk önce ağrıyla gösterir. Çene kemiği kırıldıkça, dişler sonunda tutuşunu kaybeder.

    KANSER
    Diş ağrısı ve diş kaybı, çeşitli türlerinin bir işareti olabilir. Bunlara ve dahildir. Kadınlarda diş eti kanaması, ve diş kaybı da ne işaret edebilir.

    KALP HASTALIKLARI
    Kötü diş hijyeni, sağlığı için ciddi sonuçlar doğurabilir. Yetersiz hijyen nedeniyle denge bozulursa, zararlı mikroplar çoğalarak diş etlerinin kanamasına ve dişlerin çürümesine yol açabilir. Kalp krizine neden olur.

    STRES
    Sürekli yüksek s altında olanlar, genellikle bilinçsizce ve uykularında dişlerini gıcırdatacaktır.

    ALZHEIMER
    Kötü dişler, diş eti sorunları veya ağız ve boğazda iltihaplanma olan kişilerin de hastalığından muzdarip olduğunu gösteriyor.

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    Haberler Sağlık Endişe etmeliyiz: Diş sağlığı tüm vücudumuzu etkiliyor
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