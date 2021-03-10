Endişe etmeliyiz: Diş sağlığı tüm vücudumuzu etkiliyor

Dişlerimiz sadece çiğneme araçları değil, sağlığımızın da aynasıdır. Uzmanlar, hastalıkların diş sağlığı üzerindeki etkilerini açıklıyor. Tip 2 diyabet tespit edilmez ve tedavi edilmezse diş sağlığını etkiler. İnsülin eksikliğinden kaynaklanan sürekli yüksek kan şekeri seviyesi dişlere zarar verir. Diş çürümesine ve diş kaybına neden olabilir.

OSTEOPOROZ

Kemik kaybı sırasında kemikler kütlesini ve yoğunluğunu kaybeder. Bu çene kemiklerini de etkiler ve genellikle kendini ilk önce ağrıyla gösterir. Çene kemiği kırıldıkça, dişler sonunda tutuşunu kaybeder.

KANSER

Diş ağrısı ve diş kaybı, çeşitli kanser türlerinin bir işareti olabilir. Bunlara yemek borusu ve akciğer kanseri dahildir. Kadınlarda diş eti kanaması, periodontal hastalık ve diş kaybı da meme kanserine işaret edebilir.

KALP HASTALIKLARI

Kötü diş hijyeni, kalp sağlığı için ciddi sonuçlar doğurabilir. Yetersiz hijyen nedeniyle denge bozulursa, zararlı mikroplar çoğalarak diş etlerinin kanamasına ve dişlerin çürümesine yol açabilir. Kalp krizine neden olur.

STRES

Sürekli yüksek stres altında olanlar, genellikle bilinçsizce ve uykularında dişlerini gıcırdatacaktır.

ALZHEIMER

Kötü dişler, diş eti sorunları veya ağız ve boğazda iltihaplanma olan kişilerin de Alzheimer hastalığından muzdarip olduğunu gösteriyor.