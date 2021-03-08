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    • Sağlık
    • 08.03.2021 11:40
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    • 08.03.2021 11:40
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    Tiroid hastaları dikkat! Kalıcı hasara neden oluyor!

    Tiroid hormonlarının hayati önem taşıdığını ve az ya da çok çalışması durumunda birçok hastalığı beraberinde getirdiğini aktaran Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, “Bazen de hormon salınımlarındaki artışın çok hızlı ve bol miktarda kana verilmesi durumunda ‘sı’ tablosunun ortaya çıkabiliyor. İşte içimizdeki fırtına bundan sonra kopar” diye konuştu.

    Tiroid hormonları yürüme, konuşma, sindirim, kalp hızı, tansiyon, nabız hatta düşünme ve algılamaya kadar vücutta her türlü fonksiyonda belirleyici rol oynuyor. T3 ve T4 hormonlarının az ya da fazla çalışması durumunda hipotroidi ve hipertiroidi tabloları ortaya çıkabildiğini söyleyen uzmanlar, toplumun çok büyük bir bölümünü etkileyen bu sorunların farklı hastalıklarla da karıştırılabileceği konusunda vatandaşı uyarıyor.

    Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Paratiroid Nakli Kliniği'nden Prof. Dr. Erhan Ayşan, belirtiler konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek, özellikle tiroid hormonlarının aniden ve çok fazla kana verilmesi durumunda ortaya çıkan ve tiroid fırtınası olarak tanımlanan tablonun oldukça ciddi sonuçlar doğurması açısından ayrı bir önem taşıdığının altını çizdi.

    "İÇ ORGANLARA ZARAR VEREREK İLERLER"
    Tiroid fırtınası ile ilgili bilgiler aktaran Prof. Dr. Ayşan, "Bu fırtına bazen dışarıdan görülebilecek bulgular verirken bazen de dışarıya hiçbir bulgu vermeden iç organlara zararlar vererek ilerler. Bu hasarlar içinde ilk sırayı kalp ve beyin alacaktır. Kalbin hızlı atmasına bağlı ritim bozuklukları ve ani kalp durması gelişebilir.

        Beyin damarlarında çatlamalara bağlı beyin kanamaları görülebilir. Ortaya çıkacak organ hasarları hastanın yaşına ve var olan ek hastalıklarına bağlı olarak değişir. İleri yaşlardaki hastalarda iç organ hasarları daha erken görülür. Ek hastalığı olan kişilerde, örneğin kalp yetmezliği olan bir kişide tiroid fırtınasının kalp üzerindeki etkileri çok daha erken ve çok daha şiddetli yaşanabilir" dedi.

        TABLO ANİ GELİŞİYOR
        Tiroid fırtınası durumunda hastanın farkında olmadığı bir tiroid hastalığının bulunduğunu ancak bunun bir kural olmadığını da hatırlatan Prof. Dr. Erhan Ayşan, tiroid fırtınası yeni başlamış bir tiroid hastalığının ilk bulgusu da olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Ayşan, "Tiroid bezinin fazla çalışmasına, fazla T3 ve T4 hormonu üretmesine hipertiroidi denir.

        Graves hastalığı ise hipertiroidinin en sık sebebidir. Aslında tiroid fırtınası bir tür hipertiroididir ancak bu tabloda T3 ve T4 hormonlarının üretimi hem çok daha fazladır, hem de tablo çok daha ani gelişir. Bununla birlikte tiroid bir endokrin organdır ve her endokrin organ gibi stresten çok çabuk etkilenir.

            Gebelik de bir strestir ve tiroid hastalıklaır ile birlikte tiroid fırtınasını da tetikleyebilir. Bulgu vermeyen tiroid fırtınası ise birçok hastalıkla karıştırılabilir. Bu sebeple gereksiz tomografiler, MR'lar, anjiyografiler, endoskopilere sık rastlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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