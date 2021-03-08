Tiroid hastaları dikkat! Kalıcı hasara neden oluyor!

Tiroid hormonları yürüme, konuşma, sindirim, kalp hızı, tansiyon, nabız hatta düşünme ve algılamaya kadar vücutta her türlü fonksiyonda belirleyici rol oynuyor. T3 ve T4 hormonlarının az ya da fazla çalışması durumunda hipotroidi ve hipertiroidi tabloları ortaya çıkabildiğini söyleyen uzmanlar, toplumun çok büyük bir bölümünü etkileyen bu sorunların farklı hastalıklarla da karıştırılabileceği konusunda vatandaşı uyarıyor.
Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Paratiroid Nakli Kliniği'nden Prof. Dr. Erhan Ayşan, belirtiler konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek, özellikle tiroid hormonlarının aniden ve çok fazla kana verilmesi durumunda ortaya çıkan ve tiroid fırtınası olarak tanımlanan tablonun oldukça ciddi sonuçlar doğurması açısından ayrı bir önem taşıdığının altını çizdi.
"İÇ ORGANLARA ZARAR VEREREK İLERLER"
Tiroid fırtınası ile ilgili bilgiler aktaran Prof. Dr. Ayşan, "Bu fırtına bazen dışarıdan görülebilecek bulgular verirken bazen de dışarıya hiçbir bulgu vermeden iç organlara zararlar vererek ilerler. Bu hasarlar içinde ilk sırayı kalp ve beyin alacaktır. Kalbin hızlı atmasına bağlı ritim bozuklukları ve ani kalp durması gelişebilir.