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    nedeni: Yumurtalık kanserine yol açıyor

    Ülkemizde kadınların çoğu adet döneminin ağrılı geçmesini “normal” kabul ediyor. Ancak bu süreçte bir hastalık da sinsice ilerliyor. Halk arasında ‘’ olarak bilinen le ilgili Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. , bilgiler veriyor.

    Çikolata kisti kısırlık nedeni

    Ülkemizde kadınların çoğu adet döneminin ağrılı geçmesini "normal" kabul ediyor. Ancak bu süreçte bir hastalık da sinsice ilerliyor. Halk arasında '' olarak bilinen le ilgili Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. , bilgiler veriyor:

    AKCİĞER, GÖZ, GÖBEK
    Çikolata kisti, karın bölgesindeki organlarda kalıcı hasar bırakabilir. Ayrıca kısırlığın da başlıca nedenlerinden biri. nedeniyle hekime başvuran kadınların yüzde 15 ila 55'inde görülüyor. Bu nedenle olası bir şikayette mutlaka hekime başvurulmalı. Endometriozis, karın zarı üzerinde, yumurtalıkları rahime bağlayan tüplerde, esi ve idrar borusunda, lar üzerinde ya da yumurtalıklarda, nadiren de , göz, göbek ve gibi bölgelerde ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle döngüsel olarak büyüyüp kanamaya yol açarlar. Bu kanamalar, bulundukları yerlerde doku reaksiyonlarına, iltihaplara, yapışıklıklara ve kistlere neden olur. Organların birbirine yapışması bile söz konusu olabilir.

    ADET SÜRESİ 7 GÜNÜ GEÇİYORSA!
    Bu hastalığın nedenleri tam olarak bilinemiyor. Ancak ailesinde çikolata kisti olan kadınlarda hastalığın görülme riskinin 6 kat artıyor. Kadınların ilk adet kanamasının 11 yaşından önce olması, adet döngüsünün 27 günden kısa sürmesi, 7 günü geçen adet kanamaları risk faktörleridir. elik, düzenli egzersiz ve geç adet görme ise riski azaltan etmenlerdir.

    İLAÇ YA DA CERRAHİ
    Çikolata kisti     tanısı hastanın şikayetlerinin dinlenmesinin ardından fiziki muayene, ultrason, ve laparoskopi gibi kimi tetkik yöntemleri ile konuyor. Tedavi ise hastalığın seviyesine, belirtilerin ine ve kadının çocuk sahibi olmak isteyip istemediğinize göre ilaçla ve cerrahi yöntemlerle gerçekleştiriliyor. İlaç, daha çok ağrının temel sorun olduğu durumlarda uygulanıyor.

    BU BELİRTİLERE DİKKAT!

    Uzun süreli kasık ve karın ağrısı
    Şiddetli adet sancıları
    kanamalı adet
    ilişkide ağrı
    Sürekli yorgunluk
    Hamile kalmada güçlük
    Kısırlık
    Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve idrar yaparken ağrı
    Kabızlık, şişkinlik
    Dikkati toplayamama
    Depresyon

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    Haberler Sağlık Çikolata kisti kısırlık nedeni: Yumurtalık kanserine yol açıyor