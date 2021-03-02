Vücuttaki zehri atması için sadece 2 kaşık yemek yeter! Bir eşi daha yok yemeyen bin pişman
Sağlık ve yetersiz beslenme, hava kirliliği, sigara tüketimi, pasif içicilik gibi birçok faktörden ötürü vücudumuz zehirlenir desek yanlış olmaz. Vücudumuz bunların bir kısmını kendi sistem faaliyetleri içersinde atabilir ancak sizin de bu kendini yenileme faaliyetine katkıda bulunmanız şart. Birazdan göreceğiniz bu besin vücuttaki zehri anında yok etmeye başlayan tek besin. Ayrıca düzenli tüketildiğinde grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyor.
Birçok hastalıktan koruyan tahinin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle mide zehirlenmesine karşı birebir olan tahin, vücuttaki zehri atan en etkili besin olarak biliniyor. Protein zengini olan ve besleyici yönüyle vücut direncini artıran tahin düzenli tüketildiğinde grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyor. İşte tahinin diğer faydaları...